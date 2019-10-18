G7 Trump’ın otelinde toplanacak
BEYAZ Saray’dan yapılan duyuruya göre 10-12 Haziran 2020’de yapılacak 46’ncı G7 liderler zirvesinin adresi Trump’ın Miami’deki oteli Doral olacak.
Daha önce bu yöndeki talebini ifade eden Trump, başkanlık görevini kişisel işleri için kötüye kullanmakla eleştirilmişti.
Trump, havalimanına yakın olduğu için bu oteli kullanmanın “harika bir fikir” olduğu görüşünde. Fransa’daki G7 zirvesi sırasında bu önerisini dile getiren Trump, “Ekibim 12 tesise baktı ama havalimanına 2-4 saat uzaklıktalar. Doral’da bungalov dediğimiz muhteşem manzaralı harika binalar var. İnanılmaz konferans odaları ve restoranlarımız var” şeklinde konuşmuştu. Bunun üzerinde Amerikan basınında tesisin zarar ettiği, Trump’ın bu hamle ile eşsiz bir reklam fırsatı peşinde olduğu iddia edilmişti.
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