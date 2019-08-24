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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AP-AFP
24.08.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

G7 Fransa’nın Biarritz şehrinde başlıyor

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G7 Fransa’nın Biarritz şehrinde başlıyor

Dünyanın en büyük 7 ekonomisinin liderleri bir araya geldiği G7 zirvesinde ticaret savaşları, Amazon Ormanlarındaki yangınlar, küresel ısınma, İran’ın nükleer enerji programı ve uluslararası güvenlik gibi konular masaya yatırılacak.

Fransa’nın Biarritz şehrinde toplanan dünyanın en büyük 7 ekonomisinin lirleri, G7 zirvesinde bir araya gelerek, grubun içinde anlaşmazlığa sebep olan küresel sorunları görüşecek. 

Zirveye ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD liderlerini ağırlayarak ticaret savaşları, küresel ısınma, İran’ın nükleer enerji programı, uluslararası güvenlik, gelir eşitsizliği ve Amazon Ormanlarındaki yangınlar hakkında görüşmeler gerçekleştirecek.

G7 Fransa’nın Biarritz şehrinde başlıyor

Macron aynı zamanda Asyalı, Afrikalı ve Latin Amerikalı bazı liderleri de zirveye çağırarak verilecek kararlarda pay sahibi olma çağrısında bulunmuş ve ortak bir mücadele gösterilmesi gerektiğini söylemişti. Zirve için Fransa'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı MAcron ile bir araya gelerek zirvenin gündemi hakkında ön görüşmede bulundu.

Ancak Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Macron’un çağrısına karamsar bakarak, G7 ülkeleri arasındaki “manasız anlaşmazlıkları” kınayan ortak bir zemin bulmanın zor olacağını kabul etti.

G7 Fransa’nın Biarritz şehrinde başlıyor

Tusk zirve öncesi gazetecilere verdiği demeçte, “Bu, özgür dünyanın ve liderlerinin birlik ve beraberliğinin zor bir sınavı olacak bir başka G7 zirvesi. Hepimiz için ortak bir dil bulmak gittikçe zorlaşıyor ve dünya bizim işbirliğimize daha çok ihtiyaç duyuyor, daha az değil. Bu, politik topluluğumuzu restore etmek için son fırsat olabilir” dedi.

G7 Fransa’nın Biarritz şehrinde başlıyor

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