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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
28.06.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

G20 öncesi 'liberalizm' tartışması

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G20 öncesi 'liberalizm' tartışması

Rusya Devlet Başkanı Putin, G20 Zirvesi öncesinde, "Liberalizm fikrinin artık hükmü kalmadı" demesi üzerine AB Konseyi Başkanı Tusk, "Bence asıl hükümsüz olan otoriterlik." yanıtı verdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, G20 Zirvesi öncesinde "liberalizm hükümsüz kaldı" yorumunda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Bence asıl hükümsüz olan otoriterlik, kişi kültleri ve oligarkların yönetimi" sözleriyle yanıt verdi.

Tusk, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi öncesinde, İngiliz gazetesi Financial Times gazetesine verdiği röportajda Putin'in "liberalizmin hükümsüz kaldığına" dair yaptığı yorumları eleştirdi.

Avrupalıların liberal demokrasiyi sonuna kadar savunması ve teşvik etmesi gerektiğini vurgulayan Tusk, "Her kim liberalizmin hükümsüz hale geldiğini iddia ediyorsa aslında özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının hükümsüz hale geldiğini söylüyor demektir." ifadesini kullandı.

Tusk, Putin'in liberalizmin hükmünün kalmadığı görüşünün anlamlı olmadığını ifade ederek, "Bence asıl hükümsüz olan otoriterlik, kişi kültleri ve oligarkların yönetimi... Her ne kadar bunlar bazen etkili gibi görünse de... Biz Avrupalılar olarak liberal demokrasiyi sonuna kadar, kararlılıkla savunmak ve teşvik etmek üzere burada bulunuyoruz." diye konuştu.

Rus lider Putin, Financial Times'ta bugün yayımlanan röportajda "Liberalizm fikrinin artık hükmü kalmadı, nüfusun büyük bölümünün çıkarlarıyla çatışır hale geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Her iki lider de G20 Zirvesi için Japonya'nın Osaka kentinde bulunuyor.

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