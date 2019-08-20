G-7 öncesi kritik zirve

EN kalkınmış yedi ülkenin liderlerini bir araya getiren G-7 Zirvesi’ne 24-26 Ağustos’ta Biarritz kentinde ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fransa dün önemli bir konuğu misafir etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i, resmi yazlık konut olarak kullanılan Fransız Rivierası’ndaki Bregançon Kalesi’nde ağırladı.

Macron, görüş ayrılıklarının ve sorunların sürdüğü bir dönemde yapılan görüşme öncesinde Rusya ile Avrupa Birliği arasında güvenin yeniden oluşturulması gerektiği mesajını verdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in güç kaybettiği, İngiltere’nin de tamamen AB’den ayrılmaya (Brexit) odaklandığı bir ortamda AB’nin en önemli lideri haline gelen ve Rusya ile ilişkilerin iyileştirilmesinden yana olan Macron, “Rusya’ya sırtımızı dönmek için herhangi bir nedenimiz olmadığına derinden inanıyorum” dedi.

Rusya’nın Avrupalı olduğunun altını çizen Macron, “Lizbon’dan Vladivostok’a uzanan Avrupa’ya inanıyoruz” diye konuştu.

UKRAYNA KRİZİ

Rusya’nın G-8 üyeliğini kaybetmesine ve AB’nin yaptırımlarına maruz kalmasına neden olan Ukrayna krizi konusunda verilen mesajların ılımlı olması dikkat çekti. Macron, Ukrayna sorununa çözüm bulunmasının

Brüksel ile Moskova arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin ön şartı olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin yaklaşımının mevcut durumu değiştirici nitelikte olduğunu ifade eden Macron, önümüzdeki haftalarda Merkel’in de katılacağı dörtlü bir zirve arzu ettiğini dile getirdi. Putin de Zelenski’yle temaslarına atfen, “Görüşmeye değer ve ihtiyatlı bir iyimserliğe neden olan unsurlar var” diye konuştu.

SARI YELEK ATIŞMASI

Putin, Macron’un ılımlı açıklamalarına rağmen konu insan hakları ve muhaliflerin Moskova’daki protestolarına gelince, geçtiğimiz aylarda Fransa’yı zorda bırakan sarı yeleklilerin eylemlerini gündeme taşımaktan kaçınmadı. Protestoların yasalar dâhilinde kalması için çalışacaklarını belirten Putin, sarı yeleklilerin eylemlerine atıfta bulunarak, “Benzer bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyoruz” dedi. Macron ise Putin’in kıyaslamasının doğru olmadığını belirterek sarı yeleklilerin hem protesto haklarını kullanabildiklerini hem de seçimlere katılabildiklerini söyledi.

İdlib’deki mevcut durum da görüşmenin ana gündem maddelerinden olurken, Fransa’nın son dönemde önceki yıllara oranla daha aktif bir politika izlediği Suriye iki liderin aynı frekansta olmadığı konular arasında yer almayı sürdürdü.