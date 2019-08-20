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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
20.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

G-7 öncesi kritik zirve

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G-7 öncesi kritik zirve

En gelişmiş 7 ülkenin meydana getirdiği G-7 Zirvesi öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya lideri Putin’i Fransa’nın güneyindeki yazlık rezidansında ağırladı. Görüşmelerde Ukrayna krizi ve AB ile ilişkiler öne çıktı. Rus siyasi gözlemcilere göre Putin, AB ile barışmayı amaçlıyor.

EN kalkınmış yedi ülkenin liderlerini bir araya getiren G-7 Zirvesi’ne 24-26 Ağustos’ta Biarritz kentinde ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fransa dün önemli bir konuğu misafir etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i, resmi yazlık konut olarak kullanılan Fransız Rivierası’ndaki Bregançon Kalesi’nde ağırladı.

Macron, görüş ayrılıklarının ve sorunların sürdüğü bir dönemde yapılan görüşme öncesinde Rusya ile Avrupa Birliği arasında güvenin yeniden oluşturulması gerektiği mesajını verdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in güç kaybettiği, İngiltere’nin de tamamen AB’den ayrılmaya (Brexit) odaklandığı bir ortamda AB’nin en önemli lideri haline gelen ve Rusya ile ilişkilerin iyileştirilmesinden yana olan Macron, “Rusya’ya sırtımızı dönmek için herhangi bir nedenimiz olmadığına derinden inanıyorum” dedi.

Rusya’nın Avrupalı olduğunun altını çizen Macron, “Lizbon’dan Vladivostok’a uzanan Avrupa’ya inanıyoruz” diye konuştu.

UKRAYNA KRİZİ

Rusya’nın G-8 üyeliğini kaybetmesine ve AB’nin yaptırımlarına maruz kalmasına neden olan Ukrayna krizi konusunda verilen mesajların ılımlı olması dikkat çekti. Macron, Ukrayna sorununa çözüm bulunmasının
Brüksel ile Moskova arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin ön şartı olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin yaklaşımının mevcut durumu değiştirici nitelikte olduğunu ifade eden Macron, önümüzdeki haftalarda Merkel’in de katılacağı dörtlü bir zirve arzu ettiğini dile getirdi. Putin de Zelenski’yle temaslarına atfen, “Görüşmeye değer ve ihtiyatlı bir iyimserliğe neden olan unsurlar var” diye konuştu.

SARI YELEK ATIŞMASI

Putin, Macron’un ılımlı açıklamalarına rağmen konu insan hakları ve muhaliflerin Moskova’daki protestolarına gelince, geçtiğimiz aylarda Fransa’yı zorda bırakan sarı yeleklilerin eylemlerini gündeme taşımaktan kaçınmadı. Protestoların yasalar dâhilinde kalması için çalışacaklarını belirten Putin, sarı yeleklilerin eylemlerine atıfta bulunarak, “Benzer bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyoruz” dedi. Macron ise Putin’in kıyaslamasının doğru olmadığını belirterek sarı yeleklilerin hem protesto haklarını kullanabildiklerini hem de seçimlere katılabildiklerini söyledi.

İdlib’deki mevcut durum da görüşmenin ana gündem maddelerinden olurken, Fransa’nın son dönemde önceki yıllara oranla daha aktif bir politika izlediği Suriye iki liderin aynı frekansta olmadığı konular arasında yer almayı sürdürdü.

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