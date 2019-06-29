G-20 ’de sıcak temas
Japonya’da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi dün aile fotoğrafı çekim töreninin ardından başladı. Fotoğraf çekimi buluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir süre sohbet etti. Bu sırada ortaya samimi fotoğraflar çıktı. Erdoğan, zirve temasları kapsamında, Doğu Akdeniz’de doğalgaz aramalarına ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdiği Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la yaklaşık bir saat görüştü. Erdoğan’ın merakla beklenen Trump ve Putin görüşmesi ise bugün gerçekleşecek.
JAPONYA’nın ev sahipliğinde Osaka’da iki gün sürecek G-20 Liderler Zirvesi, dün Başbakan Şinzo Abe’nin konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çektirilmesiyle başladı. Zirvenin yapılacağı INTEX Osaka Fuar Merkezi’ne yerel saatle 11.15’te gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Başbakanı Therasa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da bulunduğu diğer liderlerle toplu fotoğraf çekim törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafında ABD Başkanı Donald Trump ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile yan yana durdu.
VELİAHT PRENS DE FOTOĞRAFTA
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından dünya kamuoyunda baskı altında bulunduğu bilinen Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Erdoğan’ın arasında, ABD Başkanı Trump yer aldı. Karşılamanın ardından liderler, ‘Dijital Ekonomi’ temalı özel etkinliğe katıldı. Bu etkinlikten sonra zirvenin ilk oturumu ‘Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar’ oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma yemeği öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sohbet etti.
MACRON’LA 1 SAAT GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ilk oturumunun ardından G-20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass’ı, ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i kabul etti. INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 30 dakika sürdü. Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Yaklaşık 1 saat süren basına kapalı görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.
TRUMP’LA S-400 GÜNDEMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ikili görüşmenin bugün gerçekleşmesi planlanıyor. Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmede en önemli konu başlıklarının Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması ve F-35 savaş uçakları programındaki konumu olması bekleniyor. Erdoğan, Trump ile görüşmesinden hemen önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Putin ile Erdoğan’ın İdlib’de yaşanan krizi masaya yatırması bekleniyor.
32 BİN POLİS GÖREVDE
Dünyanın dört bir yanından 2 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 19 lider ve aralarında Avrupa Birliği’nden delegelerin de yer aldığı 30 bin kişi katılıyor. Osaka’da protestolara karşı ve liderleri korumak için geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirve süresince 32 binden fazla kolluk kuvveti görev yaparken, şehirde zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi çevresi ve ana yollar trafiğe kapatıldı. Güvenlik önlemleri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşand
TRUMP İLE SAMİMİ POZ
- CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın G-20 Liderler Zirvesi’nde ABD, Rusya ve Fransa devlet başkanlarıyla sohbet ettiği fotoğrafları paylaştı. Altun, Twitter hesabından Japonya’nın Osaka kentinde G-20 Liderler Zirvesi’nin gerçekleştiği INTEX Osaka Fuar Merkezi alanından fotoğraf paylaşımında bulundu. ‘G-20 Osaka Liderler Zirvesi’nden’ başlığıyla yaptığı paylaşımında Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayaküstü yaptığı sohbetlere ilişkin fotoğraf karelerine yer verdi. Erdoğan’ın Trump ile samimi pozları da paylaşımlar arasındaydı.
AKŞAM YEMEĞİ BULUŞMASI
- CUMHURBAŞKANI Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan görüşmelerin ardından Osaka Kültürel Etkinlik Programı’nda diğer ülke liderleriyle resmi fotoğraf çekimine katıldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bu sırada yan yana durdukları ABD Başkanı Donald Trump ile konuştu.
LİDER EŞLERİ BİR ARADA
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan dün Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programına katıldı. Japonya First Lady’si Akie Abe’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra Arjantin, Kanada, İspanya, Avustralya, Güney Kore, Fransa, Endonezya, Japonya, Singapur, Şili devlet başkanlarının ve bazı uluslararası kurumların başkan eşleri de katıldı.
Osaka Doğu Bahçesi’ndeki geleneksel Japon çay töreni ile karşılamanın ardından Akie Abe, devlet başkanı eşlerini göletteki balıklara yem vermeye davet etti. Lider eşleri daha sonra Kyoto’da Tofuku-ji Tapınağı’nı ziyaret etti. Budist rahip tarafından karşılanan lider eşleri, Tsuzumi davul performansını izledi. Tapınak ziyaretinin ardından öğle yemeğinde bir araya gelen lider eşleri daha sonra aile fotoğrafı çektirdi. -DHA
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