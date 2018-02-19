Füzelerin üzerinde poz vermişti... O terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı operasyonu devam ediyor. Operasyonda 30. gün geride bırakılırken TSK ve ÖSO güçleri Afrin'in merkezine doğru ilerliyor.

ABD'li ünlü bir markanın sweatshirünü giyerek füze üzerinde poz veren teröristin öldürüldüğü bildirildi. Teröristin füzelerin üzerinde gülümserken verdiği pozlar dikkat çekmişti.

YABANCI TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütü YPG'ye katılan ve 3 hafta önce Afrin'e geçip Türkiye'ye karşı savaşacaklarına dair tehdit videosu paylaşan yabancı teröristlerden 3'ünün öldüğü ortaya çıktı. 3 YPG'li teröristten ikisinin Mehmetçiğin ilerlediği Afrin, birinin ise Deyrizor'da öldüğü belirtildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR