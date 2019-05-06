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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
06.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Füze testini Kim de izledi

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Füze testini Kim de izledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ordu güçlerinin Doğu Denizi’ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlenmesini izlediği bildirildi.

Resmi KCNA’da yer alan haberde Kim’in, önceki sabah ülkenin doğusundaki Wonsan kentinde yapılan “saldırı tatbikatı”nı yerinde izlediği kaydedildi. Haberde, tatbikatın amacının, Kuzey Kore savunma güçlerinin ürettiği çoklu roketatar ve taktiksel güdümlü silahların performansını test etmek olduğu belirtildi. Kuzey Kore ordusu, yerel saatle 09.06 ila 09.27’de, ülkenin doğusundaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Denizi’ne (Japon Denizi) doğru ateşlemişti.

‘ANLAŞMA OLACAK’

Kuzey Kore’nin bu eyleminin ardından Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüşmüş ve bu durumu “ihtiyatlı şekilde” ele alma konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti.

Öte yandan Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Bu ilginç dünyada her şey mümkün, ancak ben Kim Jong-un’un Kuzey Kore’nin ekonomik potansiyelinin tam farkında olduğunu ve bunu engelleyecek veya akim bırakacak bir şey yapmayacağına inanıyorum. Onun yanında olduğumu biliyor ve bana verdiği sözü bozmak istemiyor. Anlaşma olacak” ifadelerini kullandı. Trump’ın bu açıklamasının, Güney Kore ordusunun Kuzey Kore’nin bir füze fırlattığını tespit ettiklerini duyurmasından sonra gelmesi dikkati çekti.

‘YENİ TAKTİK GÜDÜMLÜ SİLAHLAR’

Güney Kore, Kuzey Kore’nin, önceki sabah saatlerinde Doğu Denizi’ne (Japon Denizi) doğru ateşlediği birden fazla “tanımlanamayan (kısa menzilli) füze” arasında “yeni” taktik güdümlü silahlar ile 240 milimetre ve 300 milimetre kalibre çoklu roket ateşleyici sistemlerle fırlatılmış roketler olduğunu iddia etti. Güney Koreli Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin fırlattığı füzelerin denize düşmeden önce 70 ila 240 kilometre uçtuğu ifade edildi. Askeri yetkililer, taktiksel silahların, balistik füzeler olup olmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu kaydetti.

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