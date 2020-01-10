Füze şüphesi güçleniyor

İran’ın başkenti Tahran’da önceki gün 176 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasında füze ihtimali araştırılıyor. Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, uçağın vurulmuş olma ihtimalinin değerlendirildiğini açıkladı.

Soruşturma için Tahran’a füze uzmanlarının gönderildiğini söyleyen Danilov, “Uçağımızın aniden, pilotların orada ne yaşandığını dahi kuleye duyuramadan ateş topu halinde yere çakılması, karadan havaya atılan bir füzeyi veya İHA ile çarpışma ihtimalini ortaya koydu. Kazadan hemen sonra, söz konusu bölgede, Rus yapımı ‘Tor’ füzesi parçası bulunduğu iddia ediliyor” dedi. Ortaya çıkan füze parçasının yerinde araştırılması için Ukrayna’dan uzman bir ekibin Tahran’a hareket ettiğini kaydeden Aleksey Danilov, “Tahran’a uçağın düşüş nedenini araştırmak için gönderdiğimiz uzman ekip, 17 Temmuz 2014 tarihinde, Ukrayna’nın Donetsk bölgesi üzerinde Rus yapımı ‘Buk’ füzesiyle vurularak düşürülen Malezya Havayolları’na ait Boeing 777 tipi uçağı da incelemişti. Bu ekip, bir yerde bir kanıt varsa muhakkak bulacaktır” diye konuştu.

TRUMP: ŞÜPHELERİM VAR

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, uçak kazasıyla ilgili, “Açıkcası şüphelerim var. Başkaları da aynı şüphelere sahip. Trajik bir olay. Karşı tarafta birisi bir hata yapmış olabilir” dedi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, üst düzey bir ABD’li yetkili, uydu verilerinin uçağın kalkışı sırasında İran tarafından iki füze fırlatıldığını gösterdiğini söyledi. Yetkili, fırlatmayı bir patlamanın izlediğini aktardı. ABD’de, eğer uçak füze nedeniyle düşmüşse, bunun kasıt değil kaza olduğu görüşü hakim.

Uçakta aktarmalı olarak Kanada’ya gelecek 138 yolcu bulunduğunu söyleyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, uçağın İran tarafından düşürüldüğüne dair farklı kaynaklardan gelen istihbaratlara sahip olduklarını söyledi. İki ülke arasında diplomatik ilişki bulunmazken Trudeau, “konsolosluk yetkililerinin Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktığını, İran’ın ülkeye giriş izni vermesini umduklarını” söyledi. Hayatını kaybedenlerin 63’ü Kanada vatandaşıydı.

İRAN BOEING’İ DAVET ETTİ

İran, kazanın hemen ardından uçağın motor arızası nedeniyle düştüğünü iddia etmişti. ABD ve Kanada’dan gelen açıklamalar üzerine İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’li uçak üreticisi Boeing’i soruşturmaya katılmaya davet etti.