Futbol Körfez’de buzları eritecek mi
SUUDİ Arabistan ve yakın müttefikleri Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn’in iki yıldır kriz yaşadıkları Katar’da 26 Kasım’da yapılacak Körfez Kupası’na katılacaklarını açıklaması “Futbol buzları eritiyor mu” sorularını gündeme getirdi.
Körfez Kupası sırasında merkezi Kahire’de bulunan Arap Birliği’nden bir heyetin de Doha’da bir konferansa katılacak olması arabuluculuk çabalarıyla ilgili beklentilerin yükselmesine yol açtı. Önümüzdeki günlerde de Katar’dan yarı resmi bir heyetin Suudi başkenti Riyad’ı ziyaret edecek olması bu beklentileri daha da yükseltti.
RİYAD AÇILIMI
Washington’daki Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü’nden Hüseyin İbiş, “Barış bir akşamda gelmez, ancak inatçı bölgesel sorunlardan çıkış yolu için Suudi Arabistan ve müttefiklerinden kayda değer diplomatik girişimlere tanık oluyoruz” dedi. Suudi Arabistan, husumet yaşadığı İran ile yakın diplomatik ilişki kurduğu gerekçesiyle Katar’a abluka uygulamaya başlamıştı. Yemen’de İran destekli Şii Husilere karşı savaş veren Suudi Arabistan’ın Yemen’den çıkabilmek için de İran ile olası bir uzlaşmayla ilgili nabız yokladığı iddiaları söz konusu.
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