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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
11.05.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Frida'nın yeğenine 'tek kaş' davası!

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Frida'nın yeğenine 'tek kaş' davası!

Frida Kahlo bebeklerinin satışını açtığı davayla durduran sanatçının yeğeni Mara Cristina Romeo Pined, üretici şirket tarafından mahkemeye verildi. Şirket, Pined'e, şirketin imajını zedelemek suçlaması yöneltti.

Frida Kahlo bebeklerinin satışına engel olan yeğeni, Frida Kahlo Corporation tarafından mahkemeye verildi. Şirket, Kahlo’nun yeğeninin telif hakkı sahibiymiş gibi davrandığını ve basını yanıltarak firmanın imajını zedelediğini öne sürüyor.

Gazete Duvar'ınHyperallergic’ten aktardığı haberine göre Frida Kahlo’nun isim hakkını ve görselliğini kullanma hakkına sahip olan şirket, sanatçının yeğeni Mara Cristina Romeo Pinedo’ya dava açtı. Pinedo, Meksika’da açtığı dava ile geçtiğimiz ay Frida Kahlo Barbie’lerinin satışının durdurulmasını sağlamıştı. Şirketin Florida’da açtığı dava ise firmanın hissedarlarından olan ve direktörlük görevini yürüten Pinedo’nun şirket imajını zedelediği iddiasına dayanıyor. 2011’de şirketin politikasından memnun olmadığını dile getiren Pinedo, şirkete üretilen Barbie bebeğin Frida Kahlo’ya benzemediği ve sanatçının mirasına leke sürdüğü iddiasıyla savaş açmıştı. Frida Kahlo Corporation, Mara Cristina Romeo Pinedo ve onun kızı Mara de Anda Romeo’nun bir web sitesi, Facebook sayfası ve Twitter hesabı üzerinden telif hakkı sahibiymiş gibi beyanlarda bulunmalarından şikayetçi oldu.

Frida Kahlo’nun asıl mirasçısı, onun yeğeni olan Isolda P. Kahlo idi. Isolda, 2003 yılında telif hakkı yönetimini kendi kızı Pinedo’ya devretti. Pinedo ise 2004’te Frida Kahlo’nun endüstriyel mülkiyet haklarını yeni kurulan şirkete teslim etti. Şirketin amacı Frida Kahlo ismini markalaştırmaktı. Şirket, hem Meksika’da hem ABD’de hem de dünyanın geri kalanında sanatçının ismini taşıyan ticari ürünlerin hak sahibi.

‘TEK KAŞ’ KAVGASI
Frida Kahlo Barbie bebeğinin Mattel tarafından üretildiği duyurulduğunda, Pinedo ve Romeo bebeğin kaşlarının Frida Kahlo gibi bitişik olmamasına ve gözlerinin olduğundan daha açık renk yapılmasına kızmışlardı ve bu bebeğin yanlış olduğunu savunmuşlardı.
Şimdi ise şirket, fikri mülkiyet haklarının kime ait olduğuna karar verilmesi için dava açtı. Şirket ayrıca Pinedo’nun Kahlo’nun telif hakkına sahip olduğundan bahsettiği paylaşımlar için en az 75 bin dolarlık tazminat istiyor. Fikri mülkiyet hakları konusunda uzman bir avukat olan Sam P. Israel, Hyperallergic’e yaptığı açıklamada, “Frida Kahlo markasıyla ilgili tuhaf olan şey, tüm ticari ürünlere rağmen Kahlo’nun sanatçı kişiliğinin ön planda olması. Frida Kahlo ismi hiçbir zaman ticari bir metaya dönüşmedi, daima sanatçının kendisini akla getiriyor” diyor.

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