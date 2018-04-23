Frida Kahlo’dan ‘meta’ olamaz!
Meksika’nın efsanevi kadın ressamı Frida Kahlo’nun ailesi, ‘kapitalist dünya’ya ona yakışır bir ders verdi.
Dünya oyuncak devi Mattel’in ‘ilham veren kadınlar’ serisi altında ürettiği Frida Kahlo bebeğinin satışı, ailenin başvurusu üzerine mahkemece durduruldu.
Yalnızca Meksika’da geçerli olan kararla ilgili Mattel’in avukatları henüz bir açıklama yapmasa da Kahlo Ailesi, ABD’de de aynı şekilde yargıya başvuracaklarını açıkladı.
Sanatçının büyük yeğeni Mara Romeo da AFP haber ajansına, ‘Frida’ bebeğin ten rengini çok açık bulduğunu söyledi.
Frida Kahlo’nun ‘Barbie’ bebeğinin satışı, ailesinin başvurusu üzerine Meksika sınırları içinde durduruldu.
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