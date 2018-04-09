Fransız polisinden havalimanı operasyonu
FRANSA’da uzun yıllardır tartışılan havalimanı projesinin yer aldığı Notre Dame des Landes bölgesinde kamp kuran çevreci ve anti-kapitalist gruba ‘tahliye operasyonu’ düzenlendi.
Dün erken saatlerde yapılan müdahalede göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Tahliyeye 2 bin 500 jandarma personeli katıldı. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb tahliye sonrası eylemcilerin bölgede toplanmasının önlenmesi için güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyulduğu sürece bölgede kalacağını açıkladı. Havalimanı projesi, yapımına 2008’de karar verilse de çevrecilerin ve anti-kapitalistlerin muhalefeti nedeniyle şimdiye kadar gerçekleştirilemedi. 2009’dan beri bölgede kamp kuran eylemcilere bölgedeki bazı çiftçiler de destek vermişti. Aktivistler, bölgede sürdürülebilir bir çiftçilik modeli oluşturmaları açısından dikkat çekti. Kampın dağıtılması için 2012 yılındaki ilk çaba başarısız olmuştu. Aktivistler ise bölgedeki hava trafiğinin hafif olduğunu ve bunun gereksiz bir girişim olduğunu savunuyor.
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