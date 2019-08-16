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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - AFP
16.08.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Fransız 'Örümcek Adam' Hong Kong'da gökdelene tırmandı

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Fransız 'Örümcek Adam' Hong Kong'da gökdelene tırmandı

Fransız 'Örümcek Adam' Alain Robert barış çağrısıyla Hong Kong'da bir gökdelene tırmandı.

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  • Örümcek Adam bu kez Hong Kongda gökdelene tırmandı
  • Örümcek Adam bu kez Hong Kongda gökdelene tırmandı
  • Örümcek Adam bu kez Hong Kongda gökdelene tırmandı
  • Örümcek Adam bu kez Hong Kongda gökdelene tırmandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

"Örümcek Adam" olarak bilinen bir Fransız dağcı Alain Robert, siyasi huzursuzlukla sarsılan Hong Kong'da bir gökdelene tırmandı.  Robert şehir merkezinde büyük finansal kuruluşların yer aldığı 68 katlı 'Cheung Kong Center' adlı gökdelene çıktıktan sonra bir afiş astı.

Robert'in afişinde bir el sıkışma, Hong Kong ve Çin bayrakları yer alıyor. Dünyanın farklı bölgelerindeki yüksek binalara tırmanmakla tanınan 57 yaşındaki 'Örümcek Adam', gösterisini "barış için acil çağrı" adına yaptığını söyledi.  Gökdelene ip veya tırmanma kayışı kullanmadan çıkan Robert, " Belki de yaptığım şey, tansiyonu gerginliği azaltabilir ve gülümsemeyi arttırabilir" dedi.

Çin’in güneydoğusunda bulunan Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesi ile ilgili yasa tasarısı iki aydan fazla bir süredir protesto ediliyor.  Hong Kong’un 1997 yılında “tek devlet ikili idare” sistemi ile Çin’in yönetimine geçmesinden bu yana görülen en büyük sokak protestoları sonrası özerk bölgenin lideri Carrie Lam yasa tasarısını askıya alsa da Hong Kongluların öfkesi dinmedi.

Fransız Örümcek Adam Hong Kongda gökdelene tırmandı

Daha önce de göstericiler Pekin’in 2017 yılında Hong Kong yönetimine seçilecek başkan adaylarını belirlemesine karşı çıkmıştı. Çin seçimler konusunda söz vermesine rağmen Pekin yanlısı aday atama komitesi Hong Konglu seçmenlere içlerinden liderlerini seçecekleri bir ön liste hazırladı. Aylardır tartışılan bu konu bardağı taşıran son damla oldu.

“Merkezi İşgal Et” adlı demokrasi hareketi Hong Kong yönetim başkanlığına isteyen herkesin aday olabilmesini savunuyor. Çin ise bunu kabul etmiyor.

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