Fransız moda ikonu öldü
FRANSIZ modasının ikon isimlerinden Hubert de Givenchy, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Ülkenin aristokrat ailelerinden birine mensup olan Givenchy’nin cumartesi günü yaşamını yitirdiği, dün ailesi tarafından kamuoyuna duyuruldu.
Givenchy’nin moda serüvenindeki ilham perilerinin başında, Belçikalı aktris Audrey Hepburn geliyordu.
İkili uzun yıllar birlikte çalışırken, Hepburn’ün neredeyse tüm film ve davetlerdeki elbiselerini Hubert de Givenchy tasarlamıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle