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    Fransız kayakçılar Uludağ’da şov yaptı

    İHA
    06.02.2018 - 13:01 | Son Güncelleme:

    Bursa Uludağ’a giden Fransız kayakçılar, akrobasi hareketler ile yetinmeyerek paraşütle kaydı.

    FRANSA’dan giden iki profesyonel kayakçı, önce paraşütle kaydı, sonra kendi oluşturdukları parkurda ters taklalar atarak akrobasi hareketler sergiledi. Onların bu hareketleri, tatilcilerin büyük ilgisini çekti. Fransız kayakçılar, bir hafta boyunca akrobasi hareketlerle kayacaklarını ve tatilcilere güzel anlar yaşatacaklarını belirtti.

    Fransız tatilciler, “Uludağ’da çok güzel bir ortamda paraşütle kaymak keyifliydi. Çok zevk aldık. Bir çok yerde bu işi yaptık, yarışmalara katıldık. Küçük yaştan itibaren kaymaya başladık. Çok küçük yaşlarda başladığımız için bize zor gelmiyor. Bu şekilde kaymaktan keyif alıyoruz” dedi.

    Fransız kayakçılar Uludağ’da şov yaptı

    Fransız kayakçılar Uludağ’da şov yaptı

    Fransız kayakçılar Uludağ’da şov yaptı

    Etiketler: Bursa , Uludağ , fransız kayakçılar
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