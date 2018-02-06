Fransız kayakçılar Uludağ’da şov yaptı

FRANSA’dan giden iki profesyonel kayakçı, önce paraşütle kaydı, sonra kendi oluşturdukları parkurda ters taklalar atarak akrobasi hareketler sergiledi. Onların bu hareketleri, tatilcilerin büyük ilgisini çekti. Fransız kayakçılar, bir hafta boyunca akrobasi hareketlerle kayacaklarını ve tatilcilere güzel anlar yaşatacaklarını belirtti.

Fransız tatilciler, “Uludağ’da çok güzel bir ortamda paraşütle kaymak keyifliydi. Çok zevk aldık. Bir çok yerde bu işi yaptık, yarışmalara katıldık. Küçük yaştan itibaren kaymaya başladık. Çok küçük yaşlarda başladığımız için bize zor gelmiyor. Bu şekilde kaymaktan keyif alıyoruz” dedi.