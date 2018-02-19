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    Fransız hükümetinden ‘gezen tavuk’ kararı

    AA
    19.02.2018 - 20:09 | Son Güncelleme:

    Fransa Tarım Bakanı Stephane Travert, ülkesinin 2022’den itibaren açık havada beslenen tavuk yumurtacılığına geçeceğini belirtti.

    BAKAN Travert, 2022’den itibaren kafeste beslenen tavuklardan elde edilen yumurtaların satışının yasaklanacağını bildirdi. Bakan, aynı yıl tavukların açık havada beslenmesinin zorunlu hale getirileceğini ifade etti.
    Ulusal basında yer alan haberlerde, bu uygulamanın yumurtalı ürünler için geçerli olmadığı belirtildi. Buna göre kafeste beslenen tavukların yumurtaları, sadece yumurtalı ürünlerin yapımı için kullanılabilecek.
    Fransa’da yumurtaların yüzde 68’inin kafeste beslenen tavuklardan elde edildiği kaydedildi.
    YouGov araştırma şirketinin anketine göre, Fransızların yüzde 90’ı tavukların açık havada beslenmesi gerektiğini düşünüyor.
    Fransa’nın, yıllık 14 milyar euro gelir ile Avrupa’nın en çok yumurta üreten ülkesi olduğu belirtiliyor.
    Kafeste beslenen tavuklardan elde edilen yumurtaların satışının yasaklanması ve tavukların açık havada beslenme zorunluluğu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim vaatleri arasında yer almıştı.

    Etiketler: Stephane Travert , Fransa Tarım Bakanı , ‘gezen tavuk’ , Avrupa'dan haberler , Fransa ‘gezen tavuk’ kararı
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