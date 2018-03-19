Fransız görevli Filistinlilere silah taşımaktan gözaltında
Kudüs'teki Fransız Başkonsolosluğu'nda çalışan bir görevli, Gazze ile Batı Şeria arasında Filistinlilere silah taşımaktan gözaltına alındı.
Romain Franck adlı konsolosluk görevlisinin, silah kaçakçılığı yaparken diplomatik bir aracı kullandığı ifade edildi. Franck'ın 72 tabanca taşıdığı belirtildi.
Fransız Büyükelçiliği, konuyla ilgili İsrailli yetkililerle işbirliği yaptıklarını ve konuyu çok ciddiye aldıklarını açıkladı.
İngiliz haber ajansı Reuters'e konuşan İsrailli bir güvenlik yetkilisi, şüphelinin bunu para için yaptığını söyledi.
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