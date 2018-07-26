Fransız general: YPG’ye eğitim veriyoruz
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sivil-asker faaliyetleri sorumlusu Fransız Tuğgeneral Frederic Parisot, Suriye’deki operasyonların ardından elindeki toprakları kontrol altında tutmak için “Kuzey Suriye Savunma Gücü’ne (SDG ismini kullanan YPG/PKK)” eğitim verdiklerini söyledi.
Fransız general Parisot, video konferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) bağlanarak Suriye ve Irak’ta DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye’de DEAŞ’ın elinde 30 kilometrekarelik bir alanın bulunduğunu belirten Parisot, Suriye’de “birkaç yüz” DEAŞ militanı kaldığını tahmin ettiklerini ve bu alanı DEAŞ’ın elinden almanın kısa süreceğini ifade etti. Bir gazetecinin onlarca DEAŞ mensubu Fransız vatandaşının Suriye’de tutuklu bulunduğunu hatırlatarak Paris’in bu militanları geri alıp almayacağını sorması üzerine Fransız Tuğgeneral, “Fransa politika gereği onları geri istemiyor” açıklamasında bulundu.
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