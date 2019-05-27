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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.05.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

Fransız Bakan’dan seçim değerlendirmesi

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Fransız Bakan’dan seçim değerlendirmesi

Fransa Maliye Bakanı Gerard Darmanin, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oylarını artırmadığını ancak seçimi kazandığını itiraf etmek gerektiğini söyledi.

Fransa Maliye Bakanı Gerard Darmanin, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oylarını artırmadığını ancak seçimi kazandığını itiraf etmek gerektiğini söyledi.

Darmanin, France 2 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, AP seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu ve iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin (LREM) RN'nin gerisinde kalmasının "iyi olmadığını" belirtti.

RN'nin seçimlerde oylarını artırmadığını ancak seçimi kazandığını itiraf etmek gerektiğini dile getiren Darmanin, aşırı sağa karşı mücadelenin önemine işaret etti.

Darmanin, sonuçların dikkate alınarak buna göre siyaset yapılması gerektiğini kaydetti.

LREM'in liste başı adayı Nathalie Loiseau, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, partisinin seçimlerde ne yenilgiye uğradığını ne de kazandığını ancak iyi bir sonuç elde ettiğini belirtti.

Fransa'da AP seçimlerini, Ipsos araştırma şirketinin resmi olmayan sandık başı sonuçlarına göre, RN yüzde 23,3 oyla kazandı.

Macron'un kurucusu olduğu iktidardaki LREM yüzde 22,1 oyla 2'nci sırada yer aldı.

Yeşiller Partisi (EELV) yüzde 12,8'lik oy oranı ile yüzde 8,3 oy alan merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisini (LR) geçerek 3'üncü sıraya yerleşti. EELV'nin 2014 seçimlerindeki oy oranı ise yüzde 8,95 idi.

Seçimde merkez sol Sosyalist Parti (PS) ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) de yüzde 6,7 oy aldı.

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