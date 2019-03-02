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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
02.03.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

Fransız Akademisi dişil iş unvanlarının kullanımına yönelik yasağı kaldırdı

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Fransız Akademisi dişil iş unvanlarının kullanımına yönelik yasağı kaldırdı

Fransız Akademisi, profesyonel iş dünyasında dişil iş unvanlarını belirten meslek terimlerinin kullanılması yasağını kaldırma kararı aldı. Fransız Akademisi yüzyıllar boyunca iş unvanlarını belirten meslek terimlerinde erkek egemen ifadelerin kullanımını zorunlu kılıyordu.

Aşırı muhafazakar yapısı ile bilinen ve sık sık Fransızca polisi olarak tabir edilen Fransız Akademisi sürpriz bir kararla, dişil iş unvanlarını belirten meslek terimlerinin kullanımına yönelik yüzyıllardır uygulanan yasağı kaldırma kararı aldı.

Fransız Akademisi kararın gerekçesini, "Dildeki tüm gelişmeler kadının günümüz toplumundaki yerini tanımlamayı hedefler" olarak duyurdu.

Bahsi geçen terimler Fransızca'da günlük konuşmada kullanılıyor olsa da resmi olarak tanınmıyordu. Kanada'nın Fransızca konuşan bölgesinde ise Fransızca konuşan ülkelerin aksine dilde dişil terimlere sıklıkla yer veriliyor.

Birçok kesim kararı Fransız Akademisi'nin çağı yakalaması olarak yorumluyor. Bazıları ise kararın, Fransız kadınları için önemli bir gelişme olduğunu düşünüyor.

Karar bazıları tarafından tepkiyle karşılandı. Fransa Parlamentosu'nda görev yapan sağ görüşlü milletvekili Julien Aubert, konu ile ilgili Twitter hesabında bir açıklama yaptı ve "Tarihte ilk defa dil, lobiciler ve siyasetçilerin baskısı altında tekrar şekillendirildi ve Fransız Akademisi bu baskıya teslim oldu" notunu yazdı.

Fransız Akademisi'nin kararı birçok iş unvanı için kelime sonuna "e" harfi getirerek sorunsuzca uygulanabilecek olsa da örneğin doktor anlamına gelen "medecin" kelimesinin sonuna "e" harfi getirilmesi normalde tıp bilimi anlamına gelen "medecine" kelimesi ile karışıklığa neden olacak gibi görünüyor.

13. Louis döneminde 1635 yılında kurulan Fransız Akademisi'ne dişil meslek terimlerinin kullanılmasını yasaklayan kararı 2014 yılında tekrar gözden geçirilmesi teklif edilmişti. Teklif, Fransız Akademisi'nin Paris Belediye Başkanı'nı, iş unvanını cinsiyetsiz kullanmayı desteklemesi sebebiyle dil bilgisi kullanımından suçlu bulmasının ardından yapılmıştı.

 

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