Fransa’nın acı günü: 13 asker öldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFransa’nın acı günü: 13 asker öldü
GeriDünya Fransa’nın acı günü: 13 asker öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP/BRÜKSEL
27.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fransa’nın acı günü: 13 asker öldü

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Fransa’nın acı günü: 13 asker öldü

Afrika’nın merkez ülkelerinden Mali’de iki Fransız askeri helikopterinin havada çarpışması sonucu 13 asker hayatını kaybetti. 36 yıl sonra bir günde en fazla askeri kaybını yaşayan Fransa, Afrika’da süren operasyonlarını tartışmaya başladı. Bazı siyasiler bölgeden çekilme çağrısı yaptı.

AFRİKA’nın Sahel Bölgesi’nde yaklaşık beş yıldır askeri varlığını düzenli şekilde arttıran Fransa, terörle mücadele için yaklaşık beş bin askerle yürütülen Barkhane operasyonu kapsamında en ağır kaybını verdi. Operasyonda görevli iki askeri helikopter Mali, Nijer ve Burkina Faso arasındaki Liptako Bölgesi’nde çarpışarak düştü. Kazada, Tiger ve Cougar modeli iki helikopterde bulunan 13 askerin tamamı yaşamlarını yitirdi. Kaza, Fransa’da şok etkisi yaratırken liderliğini Jean-Luc Melenchon’un yaptığı radikal sol eğilimli Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekilleri hükümete Sahel’den çıkma çağrısı yaptı.

Hareket halinde bir terörist grubun tespit edilmesi üzerine operasyon başlatan komandolara destek amacıyla bölgeye gönderilen iki helikopter, grupla angajmana gireceği sırada çarpışarak düştü.

36 YILIN EN BÜYÜK KAYBI

Askeri ve sivil resmi makamlardan yapılan açıklamalarda kaza vurgusu öne çıkarılırken olayın tüm detaylarıyla aydınlatılması amacıyla Fransa Savunma Bakanlığı kapsamlı soruşturma başlattı. Son dönemde askeri alanda Avrupa’nın daha aktif olması söylemiyle dikkat çeken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Bu 13 kahramanın tek bir hedefi vardı: Bizi korumak. Onların aileleri ve silah arkadaşları önünde başımı acıyla eğiyorum” dedi. Sahel Bölgesi’nde yaşanan kazada 13 askerin ölmesi Fransa’nın son 36 senedeki en ağır askeri kaybı olarak değerlendiriliyor. Fransa, 1983’te Lübnan’da düzenlenen bir saldırıda 58 askerini kaybetmişti.

‘ÇIKIŞ YOLU ARAYALIM’

Askerler için siyasi yelpazenin her kesiminden takdir ve saygı boyutu yüksek mesajlar verilirken LFI’nin Sahel’den çıkma çağrısı Fransa’nın bölgedeki varlığına yönelik tartışmaları alevlendirme potansiyeli taşıyor. LFI’den yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin anlam vermekte zorlandığı bir savaştan çıkış yollarının planlanması için ciddi ve akılcı bir tartışma başlatılmasının zamanının geldiği vurgulandı.

Fransa’nın acı günü: 13 asker öldü

ALGI OLUMSUZ

DEAŞ bağlantılı gruplar 1 Kasım’da Mali’ye bağlı bir askeri üsse saldırı düzenlemiş ve olayda 49 asker ölmüştü. Fransa, başta Mali’yle sınırlı olan operasyonlarda bazı somut başarılar elde etse de faaliyet alanı 2014’te Sahel geneline yayıldığından bu yana eleştirilerin odağında. Özellikle de Fransa’nın maden zengini eski kolonilerinin yer aldığı bölgede askeri varlık göstermesi yerel düzeyde ciddi tepkiye neden oluyor. Son dönemde Fransa’da da Barkhane operasyonunun çıkmazda olduğuna yönelik yorumlar dikkat çekiyor.

ESKİ BAKANIN OĞLU DA ÖLDÜ

Helikopterlerin çarpışması nedeniyle hayatını kaybeden askerlerden birinin de 5’inci Muharip Helikopter Alayı’ndan teğmen Pierre-Emmanuel Bockel (29) olduğu açıklandı. Bockel, eski ticaret bakanlarından ve Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu Üyesi Senatör Jean-Marie Bockel’in oğlu. Hayatını kaybeden askerler için ulusal düzeyde anma töreni hazırlıklarına başlandı. Törenin önümüzdeki günlerde yapılması öngörülüyor. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Mali’ye gidiyor.

BİLGİ NOTU

Fransa’nın terör örgütü DEAŞ ve El Kaide unsurlarına karşı yürüttüğü Barkhane operasyonu çerçevesinde Mali, Çad, Burkina Faso, Nijer ve Moritanya’da 4 bin 500 askeri bulunuyor. Fransa, isyancı gruplara karşı yerel güvenlik güçlerine eğitim de veriyor.

False
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle