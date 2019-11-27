Fransa’nın acı günü: 13 asker öldü
Afrika’nın merkez ülkelerinden Mali’de iki Fransız askeri helikopterinin havada çarpışması sonucu 13 asker hayatını kaybetti. 36 yıl sonra bir günde en fazla askeri kaybını yaşayan Fransa, Afrika’da süren operasyonlarını tartışmaya başladı. Bazı siyasiler bölgeden çekilme çağrısı yaptı.
AFRİKA’nın Sahel Bölgesi’nde yaklaşık beş yıldır askeri varlığını düzenli şekilde arttıran Fransa, terörle mücadele için yaklaşık beş bin askerle yürütülen Barkhane operasyonu kapsamında en ağır kaybını verdi. Operasyonda görevli iki askeri helikopter Mali, Nijer ve Burkina Faso arasındaki Liptako Bölgesi’nde çarpışarak düştü. Kazada, Tiger ve Cougar modeli iki helikopterde bulunan 13 askerin tamamı yaşamlarını yitirdi. Kaza, Fransa’da şok etkisi yaratırken liderliğini Jean-Luc Melenchon’un yaptığı radikal sol eğilimli Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekilleri hükümete Sahel’den çıkma çağrısı yaptı.
Hareket halinde bir terörist grubun tespit edilmesi üzerine operasyon başlatan komandolara destek amacıyla bölgeye gönderilen iki helikopter, grupla angajmana gireceği sırada çarpışarak düştü.
36 YILIN EN BÜYÜK KAYBI
Askeri ve sivil resmi makamlardan yapılan açıklamalarda kaza vurgusu öne çıkarılırken olayın tüm detaylarıyla aydınlatılması amacıyla Fransa Savunma Bakanlığı kapsamlı soruşturma başlattı. Son dönemde askeri alanda Avrupa’nın daha aktif olması söylemiyle dikkat çeken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Bu 13 kahramanın tek bir hedefi vardı: Bizi korumak. Onların aileleri ve silah arkadaşları önünde başımı acıyla eğiyorum” dedi. Sahel Bölgesi’nde yaşanan kazada 13 askerin ölmesi Fransa’nın son 36 senedeki en ağır askeri kaybı olarak değerlendiriliyor. Fransa, 1983’te Lübnan’da düzenlenen bir saldırıda 58 askerini kaybetmişti.
‘ÇIKIŞ YOLU ARAYALIM’
Askerler için siyasi yelpazenin her kesiminden takdir ve saygı boyutu yüksek mesajlar verilirken LFI’nin Sahel’den çıkma çağrısı Fransa’nın bölgedeki varlığına yönelik tartışmaları alevlendirme potansiyeli taşıyor. LFI’den yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin anlam vermekte zorlandığı bir savaştan çıkış yollarının planlanması için ciddi ve akılcı bir tartışma başlatılmasının zamanının geldiği vurgulandı.
ALGI OLUMSUZ
DEAŞ bağlantılı gruplar 1 Kasım’da Mali’ye bağlı bir askeri üsse saldırı düzenlemiş ve olayda 49 asker ölmüştü. Fransa, başta Mali’yle sınırlı olan operasyonlarda bazı somut başarılar elde etse de faaliyet alanı 2014’te Sahel geneline yayıldığından bu yana eleştirilerin odağında. Özellikle de Fransa’nın maden zengini eski kolonilerinin yer aldığı bölgede askeri varlık göstermesi yerel düzeyde ciddi tepkiye neden oluyor. Son dönemde Fransa’da da Barkhane operasyonunun çıkmazda olduğuna yönelik yorumlar dikkat çekiyor.
ESKİ BAKANIN OĞLU DA ÖLDÜ
Helikopterlerin çarpışması nedeniyle hayatını kaybeden askerlerden birinin de 5’inci Muharip Helikopter Alayı’ndan teğmen Pierre-Emmanuel Bockel (29) olduğu açıklandı. Bockel, eski ticaret bakanlarından ve Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu Üyesi Senatör Jean-Marie Bockel’in oğlu. Hayatını kaybeden askerler için ulusal düzeyde anma töreni hazırlıklarına başlandı. Törenin önümüzdeki günlerde yapılması öngörülüyor. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Mali’ye gidiyor.
BİLGİ NOTU
Fransa’nın terör örgütü DEAŞ ve El Kaide unsurlarına karşı yürüttüğü Barkhane operasyonu çerçevesinde Mali, Çad, Burkina Faso, Nijer ve Moritanya’da 4 bin 500 askeri bulunuyor. Fransa, isyancı gruplara karşı yerel güvenlik güçlerine eğitim de veriyor.
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