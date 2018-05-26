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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.05.2018 - 09:53, Son Güncelleme:

Fransa'ki Türklerden tepki yağdı... Afişi kaldırdılar

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Fransa'ki Türklerden tepki yağdı... Afişi kaldırdılar

Fransa'nın Avignon şehrinde, Le Point dergisinin Türkiye ve Fransa'daki Türkler hakkında büyük tepki çeken son sayısının kapağı, Türk gençlerinin gösterdiği tepkinin ardından reklam panosundan kaldırıldı.

Ülkenin güneyinde bulunan Avignon kentinde yaşayan Türk gençleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı derginin son sayısının tanıtım afişinin şehir merkezinde sergilenmesine tepki gösterdi.

Sosyal medyada geniş şekilde yer alan eylemde bir grup Türk gencinin, Le Point dergisinin tanıtım afişlerinin bulunduğu reklam panosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astığı görülüyor. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde Türk gençleri, "Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Fransa'da yaşayan Türk kökenli kişi ve kurumları karalama amaçlı iddiaların yer aldığı derginin tanıtım afişlerinin kaldırılmasını" talep ediyor.

Görüntülerde Türk gençlerinin, "Bu afişler burada sergilendiği sürece biz de kendi posterimizi burada asılı tutacağız" dedikleri dikkati çekerken, ayrıca afişleri asmakla görevli şirket yetkilisinin olay yerine gelişi ve gençlerle diyaloğu da yer alıyor.

Tepkiler üzerine şirket yetkilisinin, "Sırf bunun için Marsilya'dan buraya geldim" dedikten sonra afişleri kaldırdığı görülürken, çevredeki kişilerin de karardan memnuniyet duyduğu ve şirket yetkilisine teşekkür ettiği duyuluyor.

TEPKİ YAĞDI

Fransa'da sosyal medyada geniş biçimde yer alan protesto görüntüleri hakkında çok sayıda yorum ve eylemi gerçekleştiren Türk gençlerine destek mesajı paylaşıldı. 

Perşembe günü piyasaya çıkan Le Point dergisinin son sayısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Fransa'daki Türk kökenli kişi ve kuruluşlar hakkında bazı iddialar ortaya atılmış, derginin sansasyon amaçlı iddiaları Fransa'da olduğu kadar Türkiye'de de tepki uyandırmıştı.

Fransaki Türklerden tepki yağdı... Afişi kaldırdılar


Dergideki iddialar hakkında bir basın bildirisi yayımlayan Uluslararası Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP), "Le Point bir dergi değil bir operasyon aygıtına dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konu hakkında Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, "Bu saldırıları biliyoruz. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Millet ve mazlum halklar olup biteni görüyor. Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.05.2018)-2İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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