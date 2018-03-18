Fransa’dan Sanat ve Edebiyat Şövalyesi nişanı
YAZAR Aslı Erdoğan, Fransa tarafından sanat ve edebiyat alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan isimlere verilen Sanat ve Edebiyat Şövalyesi nişanına layık görüldü.
Erdoğan’a nişanı, Paris’te düzenlenen törenle Fransa Kültür Bakanı Françoise Nysenn tarafından takıldı.
Erdoğan için, ‘kelimelerin virtüözü’ ifadesini kullanıp ‘edebiyat ve mücadele kadını’ olarak tanımlayan Nysenn, “Fransa, bu nişanı vererek eserini ve mücadeleni tanıyor. Burada evindesin” dedi.
Erdoğan da teşekkür konuşmasında özgürlüğün mucize olduğunu söyleyerek, ödülünü tutuklu yazarlara adadı.
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