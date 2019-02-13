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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.02.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

Fransa'dan İtalya açıklaması

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Fransa'dan İtalya açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İtalya'daki büyükelçilerini geri çağırmalarının geçici bir önlem olduğunu ve karşılıklı saygı olduğunda ilişkilerin normal seyrine dönebileceğini belirtti.

Le Drian, Ulusal Mecliste İtalya ile yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

İtalya hükümetinin iç meseleleri ilgilendiren konularda Fransa'yı araçsallaştırdığını söyleyen Le Drian, İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Paris'e gelerek bazı sarı yeleklilerle görüşmesinin bir provokasyon olduğunu kaydetti.

İtalya'daki büyükelçisini ülkeye çağırdığını hatırlatan Le Drian, bunun geçici bir önlem olduğunu, karşılıklı saygı olduğunda ilişkilerin normal seyrine dönebileceğini söyledi.

Le Drian, ayrıca Fransız savaş uçaklarının geçen hafta Çad'ın Libya sınırına düzenlediği hava operasyonlarının Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin yazılı isteğiyle ülkedeki "darbeyi önlemek" için yapıldığını kaydederek, bu operasyonun uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KRİZ

Fransa, İtalyan hükümetinin "birkaç aydır tekrarlanan suçlamaları, temelsiz saldırıları ve çirkin açıklamaları nedeniyle" geçen hafta İtalya'daki büyükelçisini geri çağırdığını duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İtalyanlar çok büyük bir halk ve bizim dostumuz. Onlar tarihine yakışan liderler hak ediyor." demişti. Bunun üzerine İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "İlk önce Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron'la konuşuruz." yanıtını vermişti.

Luigi Di Maio da Fransız Cumhurbaşkanı'nın sözlerine karşılık, "Macron, benim ve Salvini'nin üst düzeyde olmadığımızı söylüyor. Bunun kararını İtalyan halkına bıraksın." ifadelerini kullanmıştı. Di Maio, ayrıca Fransa'yı sömürgeci bir politika izleyerek Afrika'yı fakirleştirmekle suçlayıp sarı yeleklilere açık destek vermişti.

Diğer yandan Macron da geçen yıl haziran ayında yaptığı bir konuşmada, Di Maio ve lideri olduğu Yıldız Hareketi (M5S) partisini hedef alarak, "Bunları bir cüzzamlı gibi yayılırken görüyorsunuz. Avrupa'nın her yerinde biraz varlar, tekrar ortaya çıkmalarını imkansız olarak gördüğümüz ülkelerde bile." ifadesini kullanmıştı.

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