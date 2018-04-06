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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ZAGREB (AA)
06.04.2018 - 21:22, Son Güncelleme:

Fransa'dan Balkanlar hamlesine destek

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Fransa'dan Balkanlar hamlesine destek

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 17 Mayıs'ta düzenlenecek AB-Batı Balkan Zirvesi'nde, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılımlarını destekleyeceklerini söyledi.

Loiseau, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki temasları kapsamında, Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric ile görüştü. Nathalie Loiseau, AB'nin genişleme politikası ve Güneydoğu Avrupa'nın istikrarının ele alındığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Hırvatistan'ın AB'nin en genç ve dinamik üyesi olduğunu belirtti.

Schengen'e girmenin Hırvatistan için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Loiseau, "Bu, zaman gerektiren bir süreç. Burada Avrupa Komisyonunun üzerine düşen görev, Hırvatistan'ın dış sınır gözetimini değerlendirmek ve Hırvatistan hükümetine belli başlı önerilerde bulunmak olacak." dedi.

BÜYÜK ÖNEMDE

Hırvatistan'ın, Batı Balkan ülkeleriyle ilişkilerinin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Loiseau, "Sofya'da 17 Mayıs'ta düzenlenecek zirvede, Hırvatistan'ın tüm komşularının AB'ye katılımlarını destekleyeceğiz. Ancak bu ülkelerin AB'ye ne hızla girecekleri ve bu süreçte ne kadar çaba sarf edecekleri çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Loiseau, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılımlarının büyük önem arz ettiğini dile getirerek, söz konusu ülkelerde ekonomi reformunun hızlandırılması için gerekli adımların atılacağını anlattı.

STRATEJİK HEDEF

Hırvat bakan Buric de Fransa ile ortaklıklarının Hırvatistan'ın, Schengen ve Avro Bölgesi'ne dahil olmak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) katılmak gibi stratejik hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Hırvatistan'ın, özellikle Bosna Hersek'in AB üyeliğini desteklediğini kaydeden Buric, Bosna Hersek'te gerçekleşecek siyasi ve ekonomik reformların, ülkede yaşayan Hırvatlara eşitlik sağlayacağını söyledi.

Buric ile Loiseau, iki ülke arasında ekonomi, kültür ve eğitim alanlarında stratejik ortaklık öngören 3 yıllık eylem planını imzaladı. 

 

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