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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.12.2018 - 19:04, Son Güncelleme:

Fransa'daki gösteriler yüzünden AVM'ler 2 milyar Euro zararda

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Fransa'daki gösteriler yüzünden AVM'ler 2 milyar Euro zararda

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin gösterileri nedeniyle alışveriş merkezlerinin 2 milyar Euro zarar ettiği açıklandı.

Ulusal Alışveriş Merkezleri Konseyi'nden (CNCC) yapılan yazılı açıklamada, sarı yeleklilerin eylemlerinin başladığından bu yana alışveriş merkezlerindeki ziyaretçi sayısında önemli düşüş yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, 800 alışveriş merkezinin olduğu ülkede gösteriler nedeniyle 280 merkezin uğradığı zararın 2 milyar Euro olduğu kaydedildi.

Öte yandan, otoyol işletmecisi Vinci de yaptığı yazılı açıklamada, gösterilerin yollarda milyonlarca Euro zarara neden olduğunu duyurdu.

Gösteriler nedeniyle ünlü markalara ev sahipliği yapan Paris'teki Champs-Elysees Caddesi ve çevresindeki mağazalar cumartesi günleri kepenk indirirken kentteki birçok alışveriş merkezi kapılarını kapatmıştı. Paris'in yanı sıra ülkenin birçok kentinde de mağazalar ve alışveriş merkezleri kapanmıştı.

Sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını yetersiz bularak geçen cumartesi bir kez daha sokaklara dökülmüştü.

Eylemciler, gösteriler başladığından bu yana ülke genelinde çok sayıda cadde ve yolda blokaj eylemi yaptı.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanında hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.
Gösterilerde şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Macron, sarı yeleklilerin protestolarına ilişkin geçen hafta yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 Euro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin Euro'nun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (17.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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