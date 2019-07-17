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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
17.07.2019 - 08:35, Son Güncelleme:

Fransa'da yeni Çevre Bakanı belli oldu

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Fransa'da yeni Çevre Bakanı belli oldu

Fransa'da Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne, istifa eden François de Rugy'nin yerine Çevre Bakanı olarak atandı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mayıs 2017'den bu yana Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan 58 yaşındaki Borne'nun, de Rugy'nin yerine Çevre Bakanı olarak atandığı belirtildi.

Açıklamada, Borne'nun yerine Ulaştırma Bakanı olarak atanacak isim ile ilgili bilgi verilmedi.

De Rugy, Facebook'daki hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin Ulusal Meclis Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde, "Meclisin bütçesiyle lüks yemek davetleri verdiğini" ileri süren Mediapart internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti.

Söz konusu suçlamaları reddettiğini ifade eden Rugy, bu şartlarda etkili şekilde görevini yürütemeyeceğini ve istifasını Başbakan Edouard Philippe'e sunduğunu bildirmişti.

Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, France Info'ya yaptığı açıklamada, Rugy'nin istifasının kabul edildiğini kaydetmişti.

RUGY İSTİFA EDEN HULOT'NUN YERİNE ATANMIŞTI

Mediapart internet sitesinin geçen hafta Rugy'nin "Mecliste lüks yemek davetleri verdiğine" ilişkin haberi ülkede tartışma yaratmıştı.

Rugy, geçen yıl eylülde Fransa Ulusal Meclisi Başkanı iken istifa eden Nicolas Hulot'nun yerine Çevre Bakanı olarak atanmıştı.

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