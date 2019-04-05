Fransa'da skandal mahkeme kararı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFransa'da skandal mahkeme kararı
GeriDünya Fransa'da skandal mahkeme kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
05.04.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Fransa'da skandal mahkeme kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa'da skandal mahkeme kararı

Fransız mahkemesi Eylül ayında park kavgasında öldürülen 3 çocuk babası Türk vatandaşı adamın cenazesinin Türkiye’de defnedilmesine izin vermedi. Cenaze, mahkeme kararıyla 7 ay morgda bekletildikten sonra bugün Fransa’nın Tours şehrinde defnedilecek. Mahkeme, 13 bin euro morg ücretini de aileye yükledi.

Fransa’da Eylül ayında bir alışveriş merkezinin önünde yaşanan park kavgası sonrası 3 çocuk babası Türk vatandaşı Ali Ünlü, çocuklarının gözleri önünde darp edilerek öldürüldü. Fransız mahkemesi ise Ali Ünlü’nün Türkiye’de defnedilmesine izin vermedi. Ali Ünlü mahkeme kararıyla 7 ay morgda bekletildikten sonra bugün Fransa’nın Tours şehrinde toprağa verilecek.

Ailenin Avukatı Dilek Yılmaz "Birkaç hafta içinde mahkeme kararının kaldırılacağını düşündük. Çünkü otopsi ölüm nedenlerini açıkça ortaya koymuştu. Ancak bütün taleplerimiz başarısız oldu. Hakim ‘başka analizler yapılabilir’ dedi. Halbuki otopsi sonuçları gerekli örneklerin yapıldığını açıkça belirmişti" ifadelerini kullandı.

13 BİN EURO MORG ÜCRETİ

Mahkeme kararıyla morgda bekletilmesine rağmen hakim 13 bin euro morg ücretini aileye yükledi. Yılmaz öfkesini şu sözlerle dile getirdi:

"Yargıç bekleme kararının ailenin olduğunu öne sürerek morg masraflarını karşılamayı reddediyor. Ama bu ailenin hiçbir şeyi kalmadı, baba hayatını kaybedince ailenin tek maaşı ortadan kalktı. Dinimizce, cenazelerin en kısa zamanda gömülmesi gerekir. Hakimin bu anlaşılmaz kararıyla adalet mağdurun ne dinine ne de son dileğine saygı duyuyor."

Ali Ünlü’ün eşi Göksin Ünlü, "Eşimin tek dileği vatanımızda, babası Goksin Ünlü’nün yanında defnedilmesiydi. Ama 7 aydır Fransa dışında hiçbir yere onu gömmemize izin verilmedi" ifadelerini kullandı. 13 yaşındaki oğlu Onur hayal kırıklığını ve üzüntüsünü "ikinci kez mağdur olduk" sözleriyle dile getirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Güney Kore’de ulusal felaket ilan edildi

Brexit ile ilgili yeni gelişme!

Libya'da olan biten: Hafter'in Trablus saldırısının olası hedefleri

Çin ile ABD arasındaki ticaret müzakereleri