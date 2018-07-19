Fransa’da skandal görüntüler… Soruşturma açıldı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekibinden bir görevlinin, iki göstericiye şiddet uygularken çekilmiş görüntüleri infial yarattı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabinesinde çalışan bir görevlinin 1 Mayıs'ta gösterici dövdüğü ortaya çıktı.
Macron'u zorda bırakan olay, Le Monde gazetesi tarafından ortaya çıkarıldı.
Fransız medyasında geniş yankı uyandıran videoda, Macron'un seçim kampanyasında güvenlik sorumlusu olarak görev yapmış Alexandre Benalla'nın, bir genç kadını tartakladığı, yere düşen genç bir erkeği de yumrukladığı görülüyor.
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