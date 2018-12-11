Fransa'da alarm... Evlerden çıkmayın çağrısı: Ölüler ve yaralılar var
Fransa'nın Strasbourg kentinde Noel için kurulan çarşı yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Bas-Rhin Valiliği, yaylım ateşi şeklinde gerçekleştiği ifade edilen saldırı sonucu en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını duyurdu. Olay sonrası kaçan saldırganı arama çalışmaları sürüyor.
Fransa İçişleri Bakanlığı, "ciddi bir güvenlik hadisesi" yaşandığnı belirterek, kent sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi. Güvenlik güçleri şehrin turistik meydanlarından Place Kleber'de yaşanan olayın ardından bölgeyi güvenlik çemberine aldı, tramvay seferleri durduruldu.
TERÖR ŞÜPHESİ
Fransız BFM TV kanalına konuşan bir görgü tanığı, "Silah sesleri vardı ve insanlar etrafa koşmaya başladı" dedi. Saldırının terör bağlantılı olup olmadı henüz bilinmiyor. Strasbourg Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası kurumlara ev sahipliği yapıyor.
TAKİP LİSTESİNDE
Bas-Rhin Valiliği, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu. Kimliği belirlenen saldırganın kaçtığını ve her yerde arandığını açıklayan valilik, terör saldırısı ihtimali üzerinde durduklarını bildirdi. Haberlerde, saldırganın "Fiş S" olarak bilinen ve takip edilen kişiler arasında yer aldığı, kaçmadan önce askerler tarafından yaralandığı kaydedildi.
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