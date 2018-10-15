Fransa'da sel 7 can aldı
Fransa'nın güneyinde etkili olan aşırı yağış sebebiyle meydana gelen selde yedi kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Yetkililer, aşırı yağış sebebiyle nehirlerin 6 metre yükseldiğini belirtti.
Ülkenin Aude kentini vuran sel sebebiyle çok sayıda kişi evlerin çatısına çıkarak yardım bekledi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları kapsamında 250 itfaiyeci, 100 polis ve 6 helikopterin görev yaptığı belirtildi.
Sel felaketi sebebiyle çok sayıda araç sürüklendi, ağaç ve elektrik direkleri devrildi.
Conques-sur-Orbie ve Villardonnel kentleri de selden ağır etkilenen diğer bölgeler oldu.
Uzmanlar, yağışların devam edeceği ve su seviyesinin yükseleceği uyarılarında bulundu.
Selden etkilenen bölgelerde eğitime bir süre ara verildi ve vatandaşlara evlerinden çıkmaması için çağrı yapıldı.
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