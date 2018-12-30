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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.12.2018 - 08:53, Son Güncelleme:

Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

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Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

Fransa'daki gösterilerin 7. haftasında sarı yelekliler ülkenin değişik yerlerinde yeniden sokağa çıktı. Gösterilerdeki olaylarda 57 kişi gözaltına alındı. Nantes'taki gösteride 1 kişi ağır yaralandı.

Fransa'daki gösterilerin yedinci haftasında sarı yelekliler ülkenin değişik yerlerinde yeniden sokağa çıktı.

Eylemcilerin bir kısmı öğle saatlerinde Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde toplandı. Buradaki gösteri öncekilere kıyasla sakin geçti.

Yüzlerce eylemci de kentteki bazı medya kuruluşlarının binalarının önünde bir araya geldi. Burada barikatları aşmaya çalışan göstericilerle polis arasında arbede çıktı. Polis, Beaugrenelle alışveriş merkezinin yakınlarında eylemcilere biber gazıyla müdahalede bulundu. Yürüyüşe devam eden göstericiler, Trocadero Meydanı'nda "Macron istifa" sloganları attı. Polis, eylemcileri köpeklerle uzaklaştırmaya çalıştı.

MERKEZ BANKASI BİNASININ KAPISINI YAKTILAR

Rouen kentindeki eylemde polisle göstericiler zaman zaman çatıştı. Polisin biber gazı kullandığı gösteride bazı eylemciler çöp bidonlarını ateşe verdi, Merkez Bankası binasının kapısını yaktı.

Yaklaşık 2 bin 400 kişinin katıldığı Bordeaux'daki gösteride de polis, kendisine taş ve şişe fırlatan eylemcilere biber gazıyla karşılık verdi.

Amiens'daki eylemde çıkan olaylar nedeniyle 10 kişi gözaltına alındı. Nantes'taki gösteride de 1 kişi ağır yaralandı.

Sarı yelekliler, ülke çapında pek çok bölgede yol kapatma eylemi yaptı.

12 BİN KİŞİ KATILDI, 57 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Paris Emniyet Müdürlüğü, kentte düzenlenen gösterilere 800 kişinin katıldığını ve çıkan olaylarda 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ülke genelindeki eylemlere ise 12 bin kişinin katıldığı bildirildi.

Geçen hafta düzenlenen gösterilere ülke çapında 38 bin 600 kişi katılmış, 142 kişi gözaltına alınmıştı. Paris'te düzenlenen gösterilere ise 2 bin kişinin katıldığı belirtilmişti.

PROTESTOLAR

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

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