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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
22.09.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 45. haftasında sokaklarda

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Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 45. haftasında sokaklarda

Fransa'da akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.

Paris'te gösteri yasağına rağmen Champs-Elysees Caddesi'ne girmeye çalışan eylemciler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Polis, aynı zamanda Saint-Lazare tren garına girmeye çalışan eylemcileri biber gazı kullanarak engelledi.

Bercy Parkı'nda bulunan bir grup sarı yelekli de, araçlara çeşitli maddeler attı. Polis, göstericilere biber gazı kullandı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de eylemler yapıldı.

163 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gösterilerde 163 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İKLİM GÖSTERİSİ

Öte yandan çevreciler de, iklim değişikliğine dikkati çekmek Paris'te gösteri düzenlendi. Saint-Michel Bulvarı'nda eyleme katılan siyah maskeli bir grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, çeşitli maddeler atan protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Eylemciler ayrıca birçok mağazanın camını kırdı.

Başkentte hükümetin emeklilik yasasında yapmayı öngördüğü değişiklikleri protesto etmek için de eylem yapıldı.

Gösterilerde 7 bin 500 polis görev yaptı.

Paris'te gösteriler nedeniyle 30'a yakın metro durağı kapatıldı. Polis, Champs-Elysees Caddesi'nde, Trocadero Meydanı'nın yanı sıra Ulusal Meclis, Başbakanlık, Eyfel Kulesi, Notre-Dame Katedrali çevresinde eylem yapılmasını yasakladı.

Sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

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