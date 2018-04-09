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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
09.04.2018 - 12:25, Son Güncelleme:

Fransa'da çevreci gruba şafak operasyonu

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Fransa'da çevreci gruba şafak operasyonu

Fransa'da uzun yıllardır tartışılan havalimanı projesinin yer aldığı Notre Dame des Landes bölgesinde kamp kuran çevreci ve anti-kapitalist gruba "tahliye operasyonu" düzenlendi.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, sabahın erken saatlerinde “tahliye operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı. Tahliye operasyonuna 2 bin 500 jandarma personeli katılıyor. Bölgedeki havalimanı projesi, yapımına 2008'de karar verilse de çevrecilerin ve anti-kapitalistlerin muhalefeti sonrası şimdiye kadar gerçekleştirilemedi. 

Fransada çevreci gruba şafak operasyonu

GAZLI MÜDAHALE

İçişleri Bakanlığı, dün akşam itibarıyla bölgeye çıkan tüm yolların tutulduğunu ve giriş-çıkışların kontrollü bir biçimde sağlandığını açıkladı. Yerel saatle sabah 06.00'dan itibaren başlatılan "tahliye operasyonu"na karşı direnen işgalcilere jandarma, göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Fransada çevreci gruba şafak operasyonu

Europe 1 radyosunun canlı yayınına katılan Collomb, operasyonun uzun sürebileceğine işaret ederek, tahliye sonrası işgalcilerin yeniden bölgede toplanmalarının önleneceğini ve bunun için güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyulduğu sürece bölgede kalacağını açıkladı.

Fransada çevreci gruba şafak operasyonu

AKİTİSTLER ÇİFTÇİLİK YAPIYOR

Doğaya vereceği zarar ve yol açacağı kirlilik nedeniyle havalimanına karşı çıkan çevreci, anarşist ve anti-kapitalist eylemciler, 2009’dan beri bölgede kamp kurmuştu. Eylemcilere bölgedeki bazı çiftçiler de destek vermişti. Aktivistler, bölgede sürdürülebilir bir çiftçilik modeli oluşturmaları açısından dikkat çekti. Aynı zamanda, siyasi fikir tartışmaları için de bir platform oluşturmuşlardı. Kampın dağıtılması için 2012 yılındaki ilk çaba başarısız olmuştu.

Fransada çevreci gruba şafak operasyonu

Eylemciler, havalimanı projesine bölgenin doğal ortamının korunması adına karşı çıkmakla birlikte bunun karlı bir girişim olmayacağını da ifade ediyor. Proje için 730 milyon Euro harcanması bekleniyor. Aktivistler ise bölgedeki hava trafiğinin hafif olduğunu ve bunun gereksiz bir girişim olduğunu anlatıyor.

Fransada çevreci gruba şafak operasyonu

Fransada çevreci gruba şafak operasyonu

 

 

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