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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.04.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Fransa’da mahkeme başörtülü kadını haklı buldu

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Fransa’da mahkeme başörtülü kadını haklı buldu

Fransa'da Versailles Temyiz Mahkemesi, iş yerinde başörtüsü taktığı gerekçesiyle 2008'de işten atılan kadını haklı bularak şirketin 23 bin avro tazminat ödemesine karar verdi.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Versailles Temyiz Mahkemesi, çalıştığı Micropole şirketinde başörtüsü taktığı gerekçesiyle işten atılan Asma Bounaouil isimli kadın hakkında 10 yıldan fazla devam eden dava hakkında kararını verdi.

Mahkeme, şirketin söz konusu kişiyi haksız yere işten çıkardığını belirterek, Bounaouil'i haklı buldu. Mahkeme ayrıca, Micropole şirketinin Bounaouil'e 23 bin avro tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

Micropole şirketi tarafından tasarım mühendisi olarak 2008 yılında işe alınan Asma Bounaouil, iş yerinde başörtüsü taktığı gerekçesiyle işten atılmıştı. Bounaouil bunun üzerine dava açmıştı.

Fransız mahkeme, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'ndan, AB içtihatları doğrultusunda konuyla ilgili mütalaa vermesini istemişti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Adalet Divanı, Mart 2017'de "işverenlerin, çalışanların iş yerlerinde iç kurallar gereği herhangi bir siyasi, felsefi veya dini sembolün görünür kullanımını yasaklamasının doğrudan ayrımcılık teşkil etmediğine" hükmetmişti.

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