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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DW Türkçe
23.07.2018 - 16:34, Son Güncelleme:

Fransa'da koruma skandalında İçişleri Bakanı ifade verdi

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Fransa'da koruma skandalında İçişleri Bakanı ifade verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 1 Mayıs gösterilerinde bir protestocuyu döven korumasının işine son verilmesinin ardından İçişleri Bakanı Gerard Collomb parlamentoda ifade verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koruması Alexandre Benalla'nın, 1 Mayıs gösterilerinde bir protestocuyu dövdüğüne ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasıyla ülkede yaşanan skandalın ardından İçişleri Bakanı Gerard Collomb bugün parlamento komisyonunda ifade verdi.

Le Monde gazetesinin internet sitesinde geçen hafta yayınlanan ve Benalla'nın, gösteriler sırasında sivil bir görevli olmasına karşın polis kaskı takarak bir protestocuyu dövdüğü anları gösteren görüntülerden 2 Mayıs itibarıyla haberi olduğunu belirten Collomb, konuyla ilgili olarak kendisinin savcıları bilgilendirmediğini söyledi.

Collomb, bakanlık çalışanlarının görüntüleri kendisine izlettiğini belirtirken, "(Çalışanlar) polise haber verdiklerini ve Cumhurbaşkanı'nın kabinesine uyarı yapıldığını söylediler ki doğru olan buydu, çünkü idari ya da hukuki olarak alınacak gerekli önlemlerin hiyerarşinin tepesinde olması uygun olacaktır" ifadesini kullandı.

Görüntülerin Le Monde'da yayınlanmasına kadar konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Macron'a herhangi bir şey söylemediğini kaydeden İçişleri Bakanı, Benalla'nın o gün güvenlik önlemlerine sadece bir gözlemci olarak katılması gerektiğini ve gösterilere müdahil olmaması için bir polis memuru eşliğinde orada bulunduğunu belirtti.

Muhalefetin, Macron hükümeti üzerinde baskıyı arttırdığı skandalla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı'nın yakın çevresinde bulunan Collomb'a istifa etme çağrıları yapılıyor. Ayrıca hükümet skandalı örtbas etmekle suçlanıyor.

Geçen hafta Cuma günü gözaltına alınan Benalla hakkında dün de "şiddet uygulamak", "polis görevine müdahil olmak", polis memuru kimliğine bürünerek "yetki gasbında bulunmak" ve yasadışı bir şekilde "polis güvenlik kayıtlarına erişim" suçlamalarıyla resmi soruşturma başlatıldı.

Macron'un partisinde güvenli görevlisi olan Vincent Crase ve güvenlik kayıtlarını sızdıran üç polis memuru hakkında da resmi soruşturma eş zamanlı olarak başlatıldı.

Collomb'un parlamento komisyonunda verdiği ifadenin ardından bugün TSİ 15.00'te Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech milletvekillerinin karşısına çıkacak.

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