Fransa’da korkutan tecavüz raporu

Jean-Jaures Vakfı tarafından Fransız Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsüne (IFOP) yaptırılan ‘Cinsel Şiddet’ konulu araştırmanın sonuçları France Info’da yayınlandı. Araştırmada kadınların yüzde 12’sinin hayatları boyunca en az bir kere tecavüze uğradığı, yüzde 43’ünün fiziki cinsel istismara maruz kaldığı, yüzde 50’sinin cinsel içerikli hakaret ve ifadelerle karşılaştığı, yüzde 58’inin de cinsel içerikli uygunsuz tavırlara maruz kaldığı belirtildi.

ŞİKAYETÇİ OLMUYORLAR

Araştırmayı yürüten Jean-Jaures Vakfının yöneticisi, psikiyatrist Michel Debout, Fransa’da İkinci Dünya Savaşı sonrasında tecavüz ve tacizlerin azaldığına dair bir yaygın kanaat olduğunu ancak bunun gerçek hayatta karşılığının bulunmadığını söyledi. Debout, “Görünen o ki bu sayı arttı. Bu kadar fazla tecavüz vakasının yaşanması ve bunların yargıya çok az bir oranda intikal etmesi üzerinde durulmalıdır” dedi.

YÜZDE 70’İ SAKLIYOR

Sosyolog Alice Debauche de 1950’li-60’lı yıllarda cinsel şiddet ve istismarın toplum gözünde sıradan bir durum sayıldığını, son dönemde ise özellikle gençler ve yeni neslin, cinsel taciz ve istismara karşı daha duyarlı hale geldiğini, bu durumu kabullenmediğini belirtti.

Cinsel taciz ve tecavüz kurbanlarının çok büyük bir oranının saldırganları tanıdığı kaydedilen araştırmada, mağdurların çok az bir kısmının suç duyurusunda bulunduğu, yüzde 70’e yakınının başlarına gelen olayı kimseyle paylaşmadığı bildirildi.

Fransa’da cinsel şiddet ve saldırıya uğrayan kadınların tedavisi için ülke çapında donanımlı doktor sayısının da oldukça yetersiz olduğu vurgulandı.