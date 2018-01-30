Fransa’da korkutan rapor: Kadınların yüzde 51’i...

FRANSA’da küçük suçlarla mücadele gözlemevi ONDRP tarafından yayımlanan raporda, ülkedeki toplu taşıma araçlarında yaşanan fiziki ve sözlü şiddet olayları ele alındı. Rapora göre, genel anlamda ülkede toplu taşıma araçları kullananların yüzde 45’i seyahatleri boyunca kendini güvende hissetmiyor. Bu oran, kadınlarda yüzde 51’e çıkarken, erkeklerde ise yüzde 38’de kalıyor.

Güvenlik kaygısı nedeniyle vatandaşların yüzde 15’i bazı günlerde veya bazı saatlerde yola çıkmamayı, yüzde 7’si seyahat ettiği toplu taşıma aracını değiştirmeyi ve yüzde 6’sı da kullandığı toplu taşıma hattını değiştirmeyi tercih ediyor.

YÜZDE 85’İ KADIN

Rapora göre, toplum taşıma araçlarında kadınlar erkeklere göre daha az fiziki saldırılara maruz kalıyor. Raporda, toplu taşıma araçlarındaki şiddet olaylarının resmi rakamların çok daha üzerinde olduğu belirtiliyor.

ONDRP, aralık ayında yayımladığı bir raporda, Fransa genelinde toplu taşıma araçlarında 2014 ve 2015 yıllarında ortalama 267 bin kişinin cinsel saldırıya maruz kaldığına işaret edilmiş, bunların yüzde 85’inin kadınlar olduğu kaydedilmişti.