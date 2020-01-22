Fransa'da iki bakana ölüm tehdidi içeren mektup

Fransız basınında yer alan haberlere göre, her iki bakanın mektuplarda ölümle tehdit edilmesinin yanı sıra Le Maire'e gönderilen mektubun içinde iki mermi de bulundu.

Le Maire ve Darmanin'a gelen mektuplarda ayrıca emeklilik reformunun geri çekilmesi talep edildi.

Paris Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.