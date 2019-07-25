Fransa’da hava 41.2 derece!
Avrupa’da beklenen sıcaklar geldi. Fransa’da termometreler 41.2 dereceyi gösterdi, 2003’te 15 bin can alan 40 derecelik rekor aşıldı.
Avrupa genelinde geçtiğimiz haftadan itibaren uyarıları yapılan aşırı sıcaklar, kendini göstermeye başladı. Fransız Meteoroloji Servisi, dün Fransa’nın güneyindeki Bordeaux şehrinde sıcaklığın tam 41.2 santigrad dereceyi aştığını, başkent Paris’te de bugün 1947’deki 40.4 derecelik rekorun kırılmasının beklendiğini bildirdi. Uzmanlar, bu hafta tüm Avrupa’yı etkisi altına alacak rekor sıcaklıkların 15 bin ölümle sonuçlanan 2003 yazıyla kıyaslanabilecek düzeyde olduğunu belirtiyor. Belçika aşırı sıcaklarla ilgili ‘kırmızı alarm’ verirken, Avrupa Komisyonu Copernicus İklim Değişikliği Servisi de İspanya ve Portekiz’de olası orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu. Hollanda ise ‘ulusal sıcaklık planı’nı devreye soktu. İngiltere’de hafta boyunca 35 derecenin üstünde seyretmesi tahmin edilen hava sıcaklığının ise rekor kırması bekleniyor.
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