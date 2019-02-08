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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
08.02.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Fransa’da gurbetçi kadın, eski kocası tarafından öldürüldü

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Fransa’da gurbetçi kadın, eski kocası tarafından öldürüldü

Fransa’da bir Türk kadın, 4 çocuğunu almak için yanına gittiği eski kocası tarafından öldürüldü.

Olay Fransa’nın batısında bulunan Annemasse şehrinde 28 Ocak’ta yaşandı. Basına bugün yansıyan olayda edinilen bilgiye göre 34 yaşındaki Gülçin isimli kadın, boşanmış olduğu Türk kocasında kalan 4 çocuğunu almak için gittiği eski evlerinin önünde, eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

44 yaşındaki eski koca olaydan sonra yakalandı. Mahkemeye çıkarılan eski koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BÖYLE DEVAM EDERSE BENİ ÖLDÜRECEK"

France Bleu radyosunun haberine göre Gülçin isimli kadın, ölüm tehditleri aldığı için 5 kere savcılığa suç duyurusunda bulundu ama devlet tarafından hiç bir önlem alınmadı.

Sürücü kursunda gözetmen olarak çalışan Gülçin’in ayrıldıktan sonra ekonomik olarak kendi hayatını kazanmaya başlamış olduğunu duyuran France Bleu radyosu, boşanma sonrasındaki dönemin Gülçin için çok zor geçtiğini ve çevresindekilere "böyle devam ederse beni öldürecek" dediğini yazdı. Gülçin’in cenazesi Fransız hukukunun yapacağı soruşturmadan sonra defnedilmek üzere Türkiye’ye gönderilecek.

2019 senesinin başından bu güne mart Fransa’da 19 kadın "eş şiddeti" yüzünden hayatını kaybetti.

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