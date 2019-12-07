Fransa’da grev salıya uzatıldı

Macron’un emeklilik planına karşı protestolar ikinci gününde devam ederken, orantısız polis şiddeti tepki çekti. Sendikalar pazartesi sona ermesi beklenen grevlerin salı gününe uzatıldığını duyurdu. Versailles Sarayı, ülke genelindeki grev nedeniyle ikinci gün de kapalı kalırken, Louvre Müzesi ve Eyfel Kulesi gibi turistik yerler ziyaretçi kabul etmekte zorlanıyor. Uluslararası Af Örgütü, “Fransız polisi, barışçıl bir şekilde gösteri yapan ve kamu düzenini tehdit etmeyen protestoculara karşı sıklıkla plastik mermi ve göz yaşartıcı bomba kullandı. Polisin aşırı güç kullandığını ispatlayan birçok belge bulunuyor” açıklamasını yaptı. Birleşmiş Milletler de hükümete diyalog ve orantısız güç kullanımına karşı soruşturma açması çağrısında bulundu. Avrupa Birliği’nin Fransa’daki şiddet olaylarına sessiz kalması ise dikkat çekti. Greve neden olan Macron’un emeklilik planı, 40’tan fazla emeklilik planı olan ülkede herkesi bir emeklilik sistemi çatısı altına almayı hedefliyor. Plan, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62’den 64’e çıkarmayı öngörüyor.