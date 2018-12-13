Fransa'da dev operasyon... Dikkat çeken kedi detayÄ±
Fransa'nÄ±n Strazburg kentinde, Noel pazarÄ±nÄ± hedef alan saldÄ±rÄ±nÄ±n failini yakalama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda polis operasyon dÃ¼zenledi. FransÄ±zlar, polisin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na zarar vermemek iÃ§in kedi fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸarak polisin yeri gibi hassas bilgilerin saldÄ±rganÄ±n eline geÃ§mesini Ã¶nlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor...
FransÄ±z basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, aralarÄ±nda Ã¶zel birliklerin de olduÄŸu gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Neudorf semtinde operasyon baÅŸlattÄ±.Â
3 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve 13 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n faili olduÄŸu deÄŸerlendirilen 29 yaÅŸÄ±ndaki Cherif Chekkat'Ä±n yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda semtte arama yapÄ±lÄ±yor.Â
Operasyonun, polisin saldÄ±rganÄ±n Ã§evre binalarda olabileceÄŸine iliÅŸkin varsayÄ±mÄ± Ã¼zerine dÃ¼zenlediÄŸi belirtiliyor.Â
OPERASYONA KEDÄ°LÄ° DESTEKÂ
Ã–te yandan, operasyon devam ederken FransÄ±zlar, polisin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na zarar vermemek iÃ§in "Neudorf" etiketiyle kedi fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Bu paylaÅŸÄ±mlarla, polisin yeri gibi hassas bilgilerin saldÄ±rganÄ±n eline geÃ§mesinin Ã¶nlenmesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â
Bu arada, ÅŸÃ¼phelinin kÄ±z kardeÅŸinin bugÃ¼n baÅŸkent Paris'te gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â
NE OLMUÅžTU?
Strazburg'un en Ã¶nemli meydanlarÄ±ndan Place Kleber'de kurulan Noel pazarÄ±na yakÄ±n bir bÃ¶lgede salÄ± akÅŸam silah sesleri duyulmuÅŸtu. SaldÄ±rganÄ±n saldÄ±rÄ±dan sonra kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± ifade edilmiÅŸti.Â
Paris SavcÄ±sÄ± Remy Heitz, saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 6'sÄ± aÄŸÄ±r 12 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.Â
SaldÄ±rganÄ±n polis takibindeki 29 yaÅŸÄ±ndaki Cherif Chekkat olduÄŸunu belirten Heitz, ÅŸÃ¼phelinin daha Ã¶nce hÄ±rsÄ±zlÄ±k ve tecavÃ¼z suÃ§larÄ±ndan Fransa, Almanya ve Ä°sviÃ§re'de mahkeme tarafÄ±ndan 27 kez cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.Â
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