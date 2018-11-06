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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.11.2018 - 01:15, Son Güncelleme:

Fransa'da dehşet! 2 bina çöktü

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Fransa'da dehşet! 2 bina çöktü

Fransa'nın güneyinde bulunan Marsilya kentinde kısa süre önce boşaltılan 4 katlı iki binanın çökmesi nedeniyle 10 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

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  • Fransada iki bina çöktü: 10 kişi kayıp
  • Fransada iki bina çöktü: 10 kişi kayıp
  • Fransada iki bina çöktü: 10 kişi kayıp
  • Fransada iki bina çöktü: 10 kişi kayıp
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sabah saatlerinde çöken iki bina ve çökme tehlikesi bulunduğu için yetkililerce yıkılan üçüncü bir binanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Bakan Castaner, yaptığı açıklamada, Marsilya'nın tarihi kent merkezindeki binalarda 10 kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini söyledi.

Binalarda bulunan 8 kişi dışında çökme anında kaldırımda görülen iki kişinin de kayıp olarak değerlendirildiğini belirten Castaner, enkaz altında kaldığı sanılan ve haber alınamayanlar hakkında çok az umutlu olduğunu vurguladı.

Castaner, her türlü ihtimale karşı arama çalışmalarının devam ettirileceğini duyurdu.

Marsilya Belediye Başkanı Jean-Claude Gaudin ise önemli olanın enkazdan en az sayıda ölü çıkması olduğunu anlatarak, çöken binalarda hayatını kaybedenler olduğunu ifade etti.

Kentte saat 09.30 sularında çöken binada ilk anlarda kimsenin olduğu tahmin edilmiyordu. Daha sonra görgü tanıkları ve aynı sokakta oturan kişilerin uyarıları sonucu binalardan birinde çok sayıda kişinin olduğu öğrenildi.

Kamu yayıncısı France 3, sokakta yaşayan 6 kişinin her gece boş binaya gelerek sabahladığı yönünde bir bilgi paylaştı. Kaybolanlar arasında evden dışarı çok nadir çıkan bir kadının olduğu, ayrıca sabah bırakıldığı okuldan gün sonunda alınmayan bir çocuğun annesinin de çöken binada olabileceği aktarıldı.

Yerel basın, binalardan birinin uzun süredir boş olduğunu, diğerinin ise tehlikeli görülerek yetkililerce 18 Ekim'de tahliye edildiğini yazdı.

 

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