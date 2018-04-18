Fransa’da ‘Cihat’ ismine izin yok
FRANSA’da bir çift, yeni doğan oğullarına ‘Cihat’ ismini koymak istedi ancak mahkeme buna izin vermedi ve ismin ‘Cahit’ olarak değiştirilmesine karar verdi.
Fransa’da ebeveynler çocuklarına istedikleri adı vermekte özgür ancak bu ismin, çocuğa ya da üçüncü bir tarafa zarar vermemesi gerekiyor.
Toulouse kentindeki mahkeme, ‘Cihat’ adının çocuğun hayatında olumsuz bir etki yapacağı yargısına vardı.
Mahkeme, çocuğun isminin ‘Cahit’ olarak yazıldığı yeni bir doğum belgesi çıkarılmasına karar verdi.
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