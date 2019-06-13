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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
13.06.2019 - 16:54, Son Güncelleme:

Fransa'da binlerce kişi iki Türk için yürüdü

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Fransa'da binlerce kişi iki Türk için yürüdü

Fransa'nın Lorient kentinde polisten kaçarken kaldırımda yürüyen 2 Türk çocuğa çarpan ehliyetsiz sürücünün kullandığı araçta bulunan kadın gözaltına alındı.

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  • Fransa iki Türk için yürüdü
  • Fransa iki Türk için yürüdü
  • Fransa iki Türk için yürüdü
  • Fransa iki Türk için yürüdü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lorient'de polisten kaçarken kaldırımda yürüyen 2 Türk çocuğa çarpan ve çocuklardan birinin hayatını kaybetmesine, diğerinin de ağır yaralanmasına neden olan sürücünün kullandığı araçta bulunan 21 yaşındaki kadın gözaltına alındı.     

Kazada yaşamını yitiren 10 yaşındaki Bünyamin Aslan için "beyaz" yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe kent sakinleri ve Aslan ailesinin yakınları katıldı.     

Polis, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için arama çalışmalarına devam ediyor. Polis genç sürücünün hızlı şekilde bulunması için dün fotoğrafını yayımlamıştı.    

Fransada binlerce kişi iki Türk için yürüdü

 

Bünyamin Aslan'ın cenaze namazı dün kılınmıştı.      

Lorient'da pazar günü ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki 2 Türk çocuğa çarpmıştı. Kazada Bünyamin Aslan vefat etmiş, 7 yaşındaki kuzeni Samet Aslan ise ağır yaralanmıştı. Kazadan sonra Brest Hastanesi'ne kaldırılan Samet Aslan'ın hayat mücadelesi sürüyor.     

20'li yaşlardaki zanlı olayın ardından yanında bulunan kadınla kaçmıştı.     

Lorient Savcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.   

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