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    Fransa’da askerlere bıçaklı saldırı planına 10 yıl hapis

    AA
    23.01.2018 - 16:44 | Son Güncelleme:

    Fransa’da 2015 yılında çantasında bıçak ve kamuflaj eşyalarla yakalanan ve Toulon kentindeki askerlere saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla tutuklanan 27 yaşındaki Hakim Marnissi, 10 yıl hapse mahkum edildi.

    LE Parisien gazetesi, Paris Ceza Mahkemesi’nin istihbarat görevlileri tarafından takip edilen ve bir süredir internet üzerinden saldırı için gerekli malzemeleri satın alma girişiminde bulunduğu belirlenen Marnissi’ye en yüksek cezanın verilmesini kararlaştırdığını yazdı. 

    Haberde, daha önce Suriye’ye gitme planları yaptığı ve internet üzerinden bu konuyla ilgili araştırmalarda bulunduğu ifade edilen Marnissi’nin, mahkemede saldırı planlarını reddettiği, spor amaçlı faaliyetlerde bulunmak üzere kamuflaj giysileri aldığı yönündeki savunmasına yer verildi. Haberde ailevi sorunları olduğu belirtilen Marnissi’nin işçi barınağında kaldığı ve saldırı planına dair hazırlıklarının burada tesadüfen ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

    Etiketler: Avrupa'dan haberler , avrupa haberleri , fransa , aksere saldırı , 10 yıl ceza
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