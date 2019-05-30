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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
30.05.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Fransa'da AP seçimlerinde Macron hayal kırıklığına uğradı

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Fransa'da AP seçimlerinde Macron hayal kırıklığına uğradı

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinin kaybedeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olurken, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi sandıktan ilk sırada çıktı.

Ülkede 6 aydan fazladır devam eden sarı yeleklilerin eylemlerinin ardından yapılan AP seçimlerinde Macron'un kurucusu olduğu ve iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) resmi sonuçlara göre yüzde 22,4 oy alarak ancak ikinci sıraya yerleşebildi.

Macron'un, "Avrupa'nın geleceğini belirleyecek seçimlerdeki" başarısızlığının, ülkesi ve kıta için hedeflediği reformları gerçekleştirme konusunda zorluk yaşatacağı belirtiyor.

Ülkede, seçimin ardından Macron'un bundan sonra nasıl bir siyaset izleyeceği merak konusu olurken, Fransız cumhurbaşkanının kalan 3 yıl için yeni bir yol haritasını belirlemeye çalıştığı ifade ediliyor.

Fransız kamuoyunda, partisi AP seçimlerini her ne kadar ikinci sırada tamamlasa da uluslararası ve iç siyasette asıl kaybedenin Macron olduğu görüşü öne çıkıyor.

AŞIRI SAĞ DÜŞTÜ, YEŞİLLER SÜRPRİZ YAPTI

Aşırı sağcı RN seçimleri yüzde 23,3 oy alarak kazandı ancak 2014 seçimlerine göre oyları düştü. RN 2014'te düzenlenen seçimlerde yüzde 24,8 oy almıştı.

Seçimde Yeşiller Partisi (EELV) sürpriz yaparak 2014 seçimlerine göre oylarını yüzde 3,85 artırarak üçüncü sıraya yerleşti. EELV seçimde yüzde 13,5 oy kazandı.

MERKEZ SAĞ HEZİMET YAŞADI

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) seçimde büyük bir hezimet yaşadı. 2014'teki seçimlerde yüzde 20,81 alan LR bu seçimde sadece yüzde 8,5 alabildi ve parlamentoda 12 sandalye kaybetti.

Merkez sol Sosyalist Parti (PS) 6,2 ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) yüzde 6,3 oy oranına ulaştı.

3 farklı listeyle seçimlere katılan sarı yelekliler ise parlamentoya milletvekili gönderemiyor.

SAĞ VE SOL PARTİLER GÜÇ KAYBEDİYOR

Öte yandan, merkez sağ ve sol partiler, iki yıl önce düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda elenerek büyük kayıp yaşamıştı. Bu iki parti AP seçimlerinde de kan kaybetmeye devam ederek, ülkedeki siyasi gücünü büyük ölçüde yitirdi.

Dolayısıyla, ortaya çıkan tabloda merkez sağ ve sol partilerin güç kaybettiği, ülke siyasetinde iktidardaki LREM ve aşırı sağcı RN'nin öne çıktığını gösteriyor.

Bununla beraber, bu seçim sonuçlarının, Fransa'da gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere ve 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine de ışık tutacağı değerlendirmesi yapılıyor.

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