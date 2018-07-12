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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
PARİS (AA)
12.07.2018 - 23:16, Son Güncelleme:

Fransa'da anayasanın ilk maddesinde değişiklik yapıldı 

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Fransa'da anayasanın ilk maddesinde değişiklik yapıldı 

Fransa Ulusal Meclisi'nde anayasanın ilk maddesinde "ırk" kelimesinin kaldırılmasına ve cinsiyet ayrımı yapılmamasına karar verildi.

Meclis'te yapılan oylamada anayasanın ilk maddesinde yer alan "ırk" kelimesinin kaldırılması ve cinsiyet ayrımı yapılmaması yönündeki tasarı salt çoğunlukla kabul edildi. 

Buna göre, ilk maddede "Cumhuriyet, tüm vatandaşların menşe, ırk ve din ayrımı yapmaksızın hukukun önünde eşitliğini garanti eder" ibaresi yerine, "Cumhuriyet, tüm vatandaşların cinsiyet, menşe ve din ayrımı yapmaksızın hukukun önünde eşitliğini garanti eder" ibaresi yer alacak. 

Anayasanın ilk maddesinde yapılan değişikliğin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gerçekleştirdiği anayasa reformu çerçevesinde yapıldığı belirtildi. 

Meclis, Macron'un anayasa reformu çerçevesinde gelecek gün ve haftalarda milletvekili sayısının azaltılmasını, partilerin arasındaki sayı dağılımını, milletvekillerinin çalışmalarının kontrol edilmesi ve Korsika'nın anayasaya girmesi gibi konuları tartışacak. 

Irk kavramı, ırkçı düşüncelere karşı mücadele etmek için ilk kez 1946'da anayasanın ilk maddesine eklenmişti. Bu değişikliği destekleyen milletvekillerinin anayasada ırk kelimesinin yer almasının "yanlış anlaşıldığını", "asılsız" ve insan türünde birçok ırkın değil tek bir ırkın olduğunu savunuyor. 

Eski Cumhurbaşkanı François Hollande, 2012'de cumuhurbaşkanlığı seçimi kampanyası döneminde bu değişikliği vadetmiş ancak yerine getirmemişti.

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