Fransa’da 84 yaşındaki eski siyasi camiye saldırdı
Fransa’nın güneyindeki Bayonne kentinde 84 yaşındaki Claude Sinke bir camiye saldırdı.
Cami kapısını ateşe vermeye çalışan saldırgan, kendisini engellemeye çalışan cami cemaatinden 74 ve 78 yaşlarındaki iki kişiye ateş açtı. Olay yerinden kaçarken de bir aracı yaktı. Ciddi şekilde yaralandıkları belirtilen iki kişi hastaneye kaldırıldı. 2015 yerel seçimlerinde Marine Le Pen’in aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi’nden aday olduğu öğrenilen saldırgan olayın ardından evinde gözaltına alındı. Sinke’nin 2015’te yüzde 17.45 oranında oy aldığı ve seçilemediği belirtildi. Yetkililer olay sırasında caminin dolu olduğunu, içeride panik yaşandığını belirtti.
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